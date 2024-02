Kuressaare ametikoolis hakatakse õpetama tuuleparkide hooldajaid

Kõik see, mis elektrit andvate tuulikute ülemisse kastikesse on ära peidetud, on näha läbipaistvas kastis. Ja Kuressaare ametikoolis on see tuulikute õppesimulaatoriks. Just seal hakkavad tulevased tehnikud oma esimesi teadmisi tuulikute ehituse põhimõtetest teada saama.

"Algasjad ei muutu, Ohmi seadus jääb ikka Ohmi seaduseks, aga kõik see ülemine ots, see muutub pidevalt. See ongi õppeprotsessis hästi oluline, et sa pead kogu aeg olema samm ees," lausus Festo tuulikusimulaatorite müügijuht Hannes Villo.

Kaks aastat on tehtud ettevalmistusi ja sellel sügisel tahaks Kuressaare ametikool võtta õppima tulevasi spetsialiste, kes hakkaksid maa ja taeva vahel hooldama tuulikute labasid.

"Tegemist on kahe erineva erialaga. Üks on elektrituuliku labade hooldaja, kes siseneb tuulikusse, ronib torni ja riputab ennast ohutuskõite abil alla ja remondib tuuliku laba, kui on vaja. Teine eriala on elektrituuliku tehnik, kelle ülesandeks on hooldada tuulikut ja vajadusel kõrvaldada väiksemad vead," lausus Kuressaare ametikooli direktor Neeme Rand.

Mitmed suured tuulepargid nii maismaal kui ka merealadel on järgneva 10 aasta jooksul valmimas. Ja nendega seoses tekkib vajadus tuulikute hooldajate ametikohtade järele.

"Kui meil Eestis on näiteks aastal 2030 paar tuhat megavatti püsti ja aastal 2035 võib olla 3000 kuni 5000 megavatti, siis me räägime ikkagi 500 kuni 1000 tehnikust, kes neid tuuleparke töös hoiavad," lausus tuuleenergia assotsiatsiooni juhatuse liige Kuido Kartau.

Üks kindel tingimus saab aga olema tulevastel tuulikute hoolduse spetsialistidel – nad ei tohiks kõrgust karta. Kuressaare ametikool tahab püsti panna ühe väiksema täispikkuses tuuliku, kuhu saab nii sisse kui ka üles ronida.