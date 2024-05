Päästjad kustutavad Kukruse külas ulatuslikku metsapõlengut

Ida-Virumaal Toila vallas Kukruse külas on päästjad kaks päeva kustutanud ulatuslikku metsapõlengut.

Häirekeskus sai laupäeval kell 15.08 teate tõusvast suitsusambast. Päästjate saabudes põles mets suures ulatuses.

Pühapäeval kustutustööd jätkusid. Suurim tuvastatud tulelevik küündis viiele hektarile.

Pühapäeva õhtul aktiivsed kustutustööd peatati, kuid põlengualal jätkub öösel valve. Esmaspäeva hommikul algab taas tulekahju kustutamine.

Päästesündmusel on osalenud päästjad Iisaku, Jõhvi, Kiviõli, Kohtla-Järve, Kunda, Rakvere, Narva ja Sillamäe päästekomandost, Mäetaguse ja Purtse vabatahtlikud päästjad ning Jõhvi välijuht.

Päästeamet rõhutas, et praegu on Eestis kuivade ilmade tõttu suur tuleoht ning inimesed peaksid looduses liikudes väga ettevaatlikud olema. Päästeamet tuletab inimestele meelde, et metsas ei tohi kasutada lahtist tuld ja pürotehnikat, ei tohi suitsetada ega metsa klaastaarat jätta.

"Suitsu või tuld märgates asu kustutama ja kui tunned, et vajad abi, helista 112. Kasuta kustutamisel kimbuks pandud suuri puuoksi," juhendab päästeamet.