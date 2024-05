Toila vallas võib maastikupõlengu kustutamine kesta kogu nädala

Häirekeskus sai esmaspäeval kell 10.14 teate leviva suitsu kohta Konsu külas. Kell 13.33 leidsid päästjad põlenguala.

Tuul puhus metsa poole ja oli oht metsapõlenguks. Juurdepääs põlengukohale oli raskendatud.

Teisipäeva öösel kustutustööd peatati. Päeval kustutustööd jätkuvad ja tuli on levinud Toila valla Konju küla aladele. Põlenguala on suurenenud enam kui kaheksale hektarile.

Põleb vanal karjäärialal turbane pinnas ja põõsastik ning tuli on levinud metsa.

Päästjad pääsevad põlengualale ligi vaid maastikusõidukitega.

Kustutustööd käivad neljas lõigus. Üles on pandud voolikuliin, et tagada kustutusvesi läheduses olevast karjääri kanalist. Voolikuliini pikkus on kokku kuni kuus kilomeetrit.

Sündmuskohal töötavad meeskonnad Iisaku, Kiviõli, Narva, Narva-Jõesuu ja Sillamäe komandodest ning Purtse vabatahtlikud päästjad.

Ida päästekeskuse välijuht Valvi Väli tõdes, et päästjad püüavad tule levikule piiri panna, kuid kustutustööd võivad kesta siiski kuni nädala. Tema hinnangul on maastikupõleng alguse saanud mootorsõidukite nagu ATV-de ja mootorratastega kuival turbasel alal sõitmisest, sest pinnasel on näha värskeid sõidujälgi.

Päästjad hoiatavad, et looduses valitseb üle Eesti suur tuleoht. Ilmaprognoos lubab kuiva ja päikesepaistelist ilma ning looduse tuleohtlikkus kasvab iga päevaga. Päästjad paluvad kuivas looduses praegu tuld mitte teha ning vältida mootorsõidukitega sõitmist.