Hanah Lahe: julgeolek ja kliimaeesmärgid on tihedalt seotud

Europarlamendi valimistel kandideeriv Hanah Lahe (Reformierakond) peab oluliseks, et Euroopa Liit oleks maailmas ambitsioonika kliimapoliitika eestvedaja. See on tema sõnul väga tugevalt seotud ka julgeolekuküsimustega.

Hanah Lahe rääkis, et Euroopa Parlamenti kandideerib ta kolmel põhjusel. Esimene samm on tagada Ukraina toetamine ja võit. Teiseks tahab ta seista roheleppe ambitsioonika, aga kaasava ja õiglase elluviimise eest. Kolmandaks soovib ta suurendada noorte osalust valimistel.

Julgeolek ja kliimaeesmärgid on tema sõnul omavahel väga tihedalt seotud. "Valimiskampaania ajal on näha, kuidas mitmed poliitikud vastandavad omavahel rohelepet ja julgeolekut. See ei ole õige, sest kliimapoliitika puudutab ka energia- ja toidujulgeolekut, taristu tugevust ja ühendusi, fossiilkütustest loobumist, mille jätkamine on ju otsene julgeolekurisk, sest Euroopa ei ole energiasõltumatu," rääkis Lahe.

Ta sõnas, et kuigi Eestis kasutatakse sageli sõna rohepööre, siis ei ole tegemist millegi pööramisega, vaid tegemist on roheleppega. "See on ühiskondlik kokkulepe, mis tagab selle, et meie tulevastel põlvedel on ka hea elu," ütles ta.

Rohelepe ongi tema sõnul väga ambitsioonikas plaan ning kindlasti tulnud teatud vigadega. "Me ei ole ju kunagi sellise kriisi ees olnud ja need vead on selles mõttes paratamatus, aga need ei tohiks tulla inimeste heaolu arvelt," lausus ta.

Ühe veana toob ta välja liigse kiirustamise. "Pole suudetud teha piisavalt mõjuanalüüse ja hinnanguid sellele, mida tehtud otsused päriselt tähendavad, kas liidule tervikuna või liikmesriikidele," sõnas Lahe. Teine viga on tema sõnul liigne bürokraatia, mille vähendamist ta toetab. Ta saab aru regulatsioonide mõttest. Nii pannakse paika kindlad reeglid näiteks ettevõtjatele ja nii teavad nad, millistel tingimustel nad tegutsema peavad. "Aga näiteks väikeettevõtjatel ei ole sellist suutlikkust igasuguseid bürokraatlikke dokumente täita ja tegelikult ei ole see ka vajalik," lausus ta. Seega peaks olema bürokraatia vähendamine üks Euroopa Parlamendi prioriteet.

Ta tõi ka välja, kuidas sageli öeldakse, et rohepööre kahjustab konkurentsivõimet. "Kliimamuutused põhjustavad majandusele väga palju kahju, kui nendega ei tegeleta. Kui Euroopa Liit suudab end kehtestada maailmas ambitsioonika kliimapoliitika eestvedajana, siis mõjutame sellega ka oma teisi kaubanduspartnereid. Kui me ikkagi seame väga selge sihi, et meie turule ei saa tulla saastav ja tuleviku mõttes jätkusuutmatu ettevõtte või teenus, siis see on signaal kaubanduspartneritele, et meiega ei saa muudmoodi äri ajada," rääkis ta.

Kuna Eestist on Euroopa Parlamendis seitse saadikut, peab Lahe oluliseks teha koostööd teiste Eesti saadikutega ja otsida liitlasi. "Ma olen palju tunnetanud, et Euroopa Parlamendi valimised ei ole väga atraktiivne teema, sest need seitse saadikut, kes valitakse, on võibolla Brüsselis natuke kadunud. Me teame, et nad teevad tähtsat tööd ja esindavad Eestit, aga mida nad siis päriselt teevad," arutles ta.

