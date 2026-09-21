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Kultuurikomisjon valis ringhäälingunõukogu liikmeteks Kalmuse, Tamme ja Kopli

Eesti
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Merit Kopli, Veronika Kalmus ja Marek Tamm
Merit Kopli, Veronika Kalmus ja Marek Tamm Autor/allikas: ERR/Tartu Ülikool
Eesti

Riigikogu kultuurikomisjon valis Eesti Rahvusringhäälingu (ERR) nõukogu liikmeteks Merit Kopli, Veronika Kalmuse ja Marek Tamme.

"Kultuurikomisjon teeb riigikogu suurele saalile ettepaneku kolme uue asjatundjast liikme nimetamiseks rahvusringhäälingu nõukogusse," rääkis kultuurikomisjoni esimees Liina Kersna. Nendest kaks said ametikohale nii teaduste akadeemia kui ka oma koduülikooli soovituse.

Üks neist on Veronika Kalmus, kes on Tartu Ülikooli sotsioloogia professor. Oma töös keskendub ta eelkõige meediauuringutele, täpsemalt just laste ja noorte meediatarbimisele. "Kuna rahvusringhäälingu ülesanne on kõnetada ka lapsi ja noori, siis usume, et tema kogemusest ja teadmistest on selleks palju kasu," ütles Kersna.

Teine, kes soovitused sai, on Marek Tamm, Tallinna Ülikooli kultuuriajaloo juhtivprofessor. Tema keskendub oma teadustöös humanitaarteaduste, digitehnoloogia ning kultuuripärandi ühendamisele. "Need on valdkonnad, mis puudutavad tihedalt ka rahvusringhäälingut. Rahvusringhääling peab hoidma meie kultuuripärandit ja samal ajal vaatama, kuidas tehisintellekti ajastul võimalikult hästi ja inimkeskselt seda rakendada," nentis Kersna. Ta lisas, et seda aitab tagada Tamm.

Kolmas nõukogu liige on Merit Kopli, kes oli Postimehe ajakirjanik ja peatoimetaja ning töötas kümme aastat Saksamaal Eesti kultuuriesindajana. "Seega on temas ühendatud nii pikaajaline ajakirjandusjuhi kui ka kultuurivaldkonna kogemus," sõnas Kersna.

"Neid otsuseid tehes lähtusime sellest, et kõik kolm eksperti oleksid usaldusväärsed ja sõltumatud," lisas ta. Kersna sedastas, et ka president Alar Karis pani komisjoni liikmetele südamele, et valituks saaks usaldusväärsed ja sõltumatud inimesed.

Avaldusi oli 40

Avalikul konkursil ERR-i nõukogu uute ekspertidest liikmete kohale laekus 40 avaldust. See tähendab, et ühele kohale kandideeris 14 inimest. Kandidaatide seas oli kommunikatsioonieksperte, kultuurivaldkonna juhte, ajakirjandusjuhte ja akadeemikuid.

Kersna loodab, et kui rahvusringhäälingu nõukogus vabanevad järgmised ekspertide ametikohad, siis esitavad praegu välja jäänud tugevad kandidaadid oma kandidatuuri uuesti ja saavad ka valitud.

Suvel riigikogus vastu võetud seaduse järgi peab rahvusringhäälingu nõukogus olema rohkem eksperte kui riigikogu fraktsioonide esindajaid ning avalikul konkursil otsiski riigikogu kultuurikomisjon ERR-i nõukokku kolme uut asjatundjat.

Praegu kuulub ERR-i nõukokku neli eksperti, kelleks on Paavo Nõgene, Raul Rebane, Rein Veidemann ja nõukogu esimees Sulev Valner, ning kuus riigikogu fraktsioonide esindajat: Vadim Belobrovtsev, Raimond Kaljulaid, Evelin Poolamets, Valdo Randpere, Marek Reinaas ning Priit Sibul.

Pärast uute ekspertide ametisse nimetamist kerkib ekspertide arv nõukogus seitsmeni. Muudatuse algatajate arvates peaks suurenema rahvusringhäälingu kõrgeima juhtimisorgani poliitiline sõltumatus.

Praegu on kultuurikomisjonis neli koalitsioonisaadikut. Reformierakonnast on Liina Kersna, Signe Kivi ja Margit Sutrop ning Eesti 200-st Kadri Tali. Sotsiaaldemokraatlikust Erakonnast on Madis Kallas, Isamaast Tõnis Lukas, Keskerakonnast Vadim Belobrovtsev ja EKRE-st Moonika Helme.

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