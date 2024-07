EPP soovib rohepöörde hoogu maha võtta

Viieosalise kava eelnõu, mis valmis 2.-4. juulini Portugalis peetavate EPP liikmesparteide poliitikute kogunemiseks, kinnitab veel kord partei pühendumust EL-i praegustele 2030. ja 2050. aasta süsinikdioksiidi (CO2) heite vähendamise eesmärkidele ning kohustub "liikuma fossiilkütustelt puhta energia suunas", kuid tekstis rõhutatakse tugevalt energiaülemineku majandusliku konkurentsivõime ja energiajulgeoleku mõõtmeid, märkis EurActiv.

EPP kava, mis on mõeldud sisendiks sügisel moodustatava Euroopa Komisjoni uue koosseisu tööplaani, teeb ettepaneku "jätkata roheleppe elluviimist ja muuta see rohelise kasvu lepinguks".

Dokumendis viidatakse küll tehnoloogilise neutraalsuse põhimõtte tähtsusele, kuid kirjeldatakse samas ka mitmeid algatusi konkreetsete tehnoloogiate toetamiseks.

Selliste hulgas oleks vesiniku tootmise suurendamine rahvusvaheliselt, tööstusliku liidu loomine väikeste moodultuumareaktorite ehitamiseks; investeeringud süsiniku kinnipüüdmise, ladustamise ja kasutamise tehnoloogiasse koos CO2-ga kauplemise turureeglite loomisega ja "madala süsinikuheitmega toodetud vesiniku lihtne, tehnoloogiliselt neutraalne ja pragmaatiline määratlemine".

Dokumendis kinnitatakse ka EPP soovi vaadata läbi EL-is faktiliselt kokku lepitud sisepõlemismootoriga sõidukite tootmise keeld, kuigi selle eesmärk "võimaldada alternatiivsete heitmevabade kütuste kasutamist pärast 2035. aastat" on juba EL-i õigusega tagatud, märkis EurActiv. EPP soovib ka uut EL-i strateegiat, mis hõlmaks e-kütuseid, biokütuseid ja vähese CO2-heitega kütuseid.

Euroopa Rahvapartei üldisemate ettepanekute hulgas on ka "Euroopa töökohtade investeerimiskava", et rahastada puhta tehnoloogia innovatsiooni, regulatiivsed erandid kliimaneutraalsetele ettevõtetele, rohkem investeeringuid piiriülestesse elektri- ja gaasiühendustesse ning EL-i uus strateegia kriitiliste toorainete jaoks.

Looduskaitse jääb kindlatesse raamidesse

Dokumendis käsitletakse kliimameetmeid ja planeedi kaitsmist osana euroopalikust eluviisist, kuid keskkonnahoiu osa on võrreldes roheleppega väiksem ja selles viidatakse sageli põllumeeste huvidele.

Tekstis öeldakse, et Euroopa Liit peaks jääma keskkonnakaitse piiridesse, mis ei võimaldaks kolmandatel riikidel, eriti Hiinal, kuritarvitada ära siinseid kõrgeid standardeid.

EPP teeb oma kavas ka ettepaneku vaadata läbi huntide ja karude kaitsestaatus ning eraldada põllumajandusreostus kehtivast tööstusheite direktiivist. Samuti tuleks EPP plaanide kohaselt peatada raadamise määruse (EUDR) kohaldamine.

Euroopa Rahvapartei on juba korduvalt märku andnud, et soovib rohepöördelt hoogu pisut maha võtta, kuna mitmed selle raames kavandatavad sammud tekitavad tavainimestes kartust ja pahameelt ning võivad pidurdada ka majanduskasvu. Iseäranis jõuliselt on kliimameetmete vastu meelt avaldanud põllumehed.