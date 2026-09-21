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Peaminister Meloni: Itaalia keelustab koolides burkad ja nikaabid

Välismaa
Itaalia peaminister Giorgia Meloni
Itaalia peaminister Giorgia Meloni Autor/allikas: SCANPIX/AFP/ALBERTO PIZZOLI
Välismaa

Itaalia keelustab koolides burkade ja nikaabide kandmise ning piirab välisõpilaste arvu klassides, ütles parempoolne peaminister Giorgia Meloni pühapäeval.

Itaalia on rände eesliinil olev riik ning integratsioon on järgmisel aastal toimuvate üldvalimiste eel oluline kampaaniateema.

"Peagi esitatakse valitsuskabineti istungile meede, millega kehtestatakse seadusega välisõpilaste ülempiir klassides," ütles Meloni oma erakonna Itaalia Vennad (FdI) noortekogu kogunemisel.

"Lisaks kohustab see koolisüsteemi integreerumisega tõsistes raskustes olevate välisõpilaste vanemaid õppima itaalia keelt ning keelustab koolides burkade ja nikaabide kandmise," sõnas Meloni.

Koolides burkade kandmise vastaseid karme meetmeid nõudis juulis erakond Rahvuslik Tulevik (FN).

Valitsuskoalitsiooni mittekuuluv FN on Meloni erakonnast parempoolsem ja on kujunenud oluliseks konkurendiks, olles pärast veebruaris tegevuse alustamist küsitlustes järsult tõusnud.

Kuigi Itaalias puudub seadus, mis burkade kandmist koolides või avalikes kohtades otseselt keelaks, keelab 1975. aasta seadus ilma mõjuva põhjuseta kanda kiivreid või riietusesemeid, mis raskendavad isiku tuvastamist.

2008. aastal selgitas Itaalia kõrgeim halduskohus, et nägu täielikult katvaid loore tohib kanda usulistel või kultuurilistel põhjustel tingimusel, et isiku tuvastamise vajadusel nägu paljastatakse.

Meloni koalitsiooni kuuluv immigratsioonivastane erakond Liiga esitas sel aastal senatile eelnõu, mis keelaks kiivrite või riietusesemete kandmise, välja arvatud teatud juhtudel, näiteks spordiüritustel või pühakodades.

Välisõpilaste arvu piirang klassides on Itaalia seadustes juba olemas ning Meloni ei täpsustanud, kuidas see muutuks.

Riikliku statistikaameti (ISTAT) andmetel moodustavad välisõpilased Itaalia koolidesse õppima asunutest veidi alla 12 protsendi.

Alates 2010. aastast on välisõpilaste arv piiratud 30 protsendiga nii klassi kui ka kogu kooli õpilaste arvust.

Piirangut võib tõsta piisava keeleoskusega välisõpilaste, näiteks Itaalias sündinute puhul, või langetada, kui õpilaste itaalia keele oskus on puudulik.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: BNS/AFP

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