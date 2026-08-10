Kolm reformierakondlast jätavad oma edasise kuuluvuse lahtiseks

Meelis Kiili lahkumise järel Reformierakonnast uuris ERR kolmelt erakonnakaaslaselt, kas nad plaanivad samuti lahkuda. Kõik kolm nõustuvad, et erakond on teinud valikuid, mida nemad pole toetanud.

"Enne valimisi toimub ikka liikumisi," rääkis reformierakondlane Hanah Lahe. Küsimusele, kas ka tema plaanib Reformierakonnast lahkuda, vastas Lahe, et jutte on igasuguseid, aga ta ei oska öelda.

"Iga poliitik on oma teekonnal mõelnud, milliste inimestega saab koostööd teha, milliste teemade eest ja kus paremini või halvemini seista," nentis ta.

Lahe ütles, et viimase paari aasta jooksul on tal olnud keeruline Reformierakonnas seista teemade eest, mis on tema jaoks olulised. "Aga siin on ka oluline roll ülemaailmsel foonil," lisas ta.

Sotsiaaldemokraatliku erakonna esimees Lauri Läänemets rääkis, et sotsiaaldemokraadid on vestelnud mitme Reformierakonna ja Eesti 200 liikmega ning uurinud, kuidas nad näevad koalitsiooni tulevikku ja mis nende plaanid on.

Läänemets usub, et ka Lahelt on seda küsitud. Tema hinnangul on sotsiaaldemokraadid ja Lahe maailmavaateliselt sarnases ruumis. Ta lisas, et ka nägemus Eesti tulevikust võiks neil olla sarnane.

Reformierakondlane Aivar Sõerd rääkis ERR-ile, et ta pole veel võtnud vastu otsust, kas kandideerib kevadistel riigikogu valimistel või mitte. Täpsemalt ei soostunud ta kommenteerima, kas plaanib erakonnast lahkuda või mitte.

Erakonna liige Maido Ruusmann kinnitas esmaspäeva lõunal, et sel ajahetkel ta veel erakonnast lahkuma ei hakanud. Siiski rääkis ta, et iga poliitik mõtleb vahetevahel, kas erakond, mille liige ta on, on ikka tema jaoks.

Ka Ruusmann nentis, et Reformierakond on teinud varasemalt otsuseid, millega ta alati päri pole olnud, kuid nentis, et mujal ei pruugi rohi ilmtingimata rohelisem olla.

Esmaspäeva hommikul selgus, et seni Reformierakonda kuulunud Meelis Kiili otsustas lahkuda erakonnast ja jätkata tööd riigikogus fraktsioonitu saadikuna.

Kiili lahkumise järel Reformierakonnast ja selle fraktsioonist ning päev varem tulnud Kalev Stoicescu lahkumisteate järel on võimuliidul nüüd parlamendis 50 saadikut ehk sisuliselt on tegemist vähemusvalitsusega.