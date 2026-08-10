X!

Kolm reformierakondlast jätavad oma edasise kuuluvuse lahtiseks

Eesti
Hanah Lahe, Aivar Sõerd ja Maido Ruusmann
Hanah Lahe, Aivar Sõerd ja Maido Ruusmann Autor/allikas: Helen Kattai, Ken Mürk/ERR, Priit Mürk/ERR
Eesti

Meelis Kiili lahkumise järel Reformierakonnast uuris ERR kolmelt erakonnakaaslaselt, kas nad plaanivad samuti lahkuda. Kõik kolm nõustuvad, et erakond on teinud valikuid, mida nemad pole toetanud.

"Enne valimisi toimub ikka liikumisi," rääkis reformierakondlane Hanah Lahe. Küsimusele, kas ka tema plaanib Reformierakonnast lahkuda, vastas Lahe, et jutte on igasuguseid, aga ta ei oska öelda.

"Iga poliitik on oma teekonnal mõelnud, milliste inimestega saab koostööd teha, milliste teemade eest ja kus paremini või halvemini seista," nentis ta. 

Lahe ütles, et viimase paari aasta jooksul on tal olnud keeruline Reformierakonnas seista teemade eest, mis on tema jaoks olulised. "Aga siin on ka oluline roll ülemaailmsel foonil," lisas ta.

Sotsiaaldemokraatliku erakonna esimees Lauri Läänemets rääkis, et sotsiaaldemokraadid on vestelnud mitme Reformierakonna ja Eesti 200 liikmega ning uurinud, kuidas nad näevad koalitsiooni tulevikku ja mis nende plaanid on. 

Läänemets usub, et ka Lahelt on seda küsitud. Tema hinnangul on sotsiaaldemokraadid ja Lahe maailmavaateliselt sarnases ruumis. Ta lisas, et ka nägemus Eesti tulevikust võiks neil olla sarnane. 

Reformierakondlane Aivar Sõerd rääkis ERR-ile, et ta pole veel võtnud vastu otsust, kas kandideerib kevadistel riigikogu valimistel või mitte. Täpsemalt ei soostunud ta kommenteerima, kas plaanib erakonnast lahkuda või mitte.

Erakonna liige Maido Ruusmann kinnitas esmaspäeva lõunal, et sel ajahetkel ta veel erakonnast lahkuma ei hakanud. Siiski rääkis ta, et iga poliitik mõtleb vahetevahel, kas erakond, mille liige ta on, on ikka tema jaoks.

Ka Ruusmann nentis, et Reformierakond on teinud varasemalt otsuseid, millega ta alati päri pole olnud, kuid nentis, et mujal ei pruugi rohi ilmtingimata rohelisem olla.

Esmaspäeva hommikul selgus, et seni Reformierakonda kuulunud Meelis Kiili otsustas lahkuda erakonnast ja jätkata tööd riigikogus fraktsioonitu saadikuna.

Kiili lahkumise järel Reformierakonnast ja selle fraktsioonist ning päev varem tulnud Kalev Stoicescu lahkumisteate järel on võimuliidul nüüd parlamendis 50 saadikut ehk sisuliselt on tegemist vähemusvalitsusega.

Samal teemal

ela kaasa

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

21:44

Kaur Alle võitis Eesti suurima ultrajooksu Uuendatud

21:30

Pajur tõi Hiina maanteeratturite Pro liigas meeskonnale olulise võidu

21:28

Teisipäeval võib tulla rahet

21:19

Kihnu Veeteede töötajad lõid ise uue ametiühingu ja sõlmisid palgakokkuleppe

21:13

Briti teatenelikud näitasid konkurentidele kandu

20:46

VAATA OTSE | Kas Maasik jõuab 3000 m takistusjooksus EM-il finaali? Uuendatud

20:43

Venemaa kõrvaldas riigiduuma valimistelt ainsa sõjavastase erakonna

20:31

Tartu Titans pani kodupubliku ees paremuse maksma

20:01

Saksa rattalootus sai Poolas karjääri suurima võidu

20:00

Viipekeelsed uudised

tule tööle

eesti raadio äpp

otse uudistemajast

taustajutud

Loetumad uudised

09.08

Ajateenistuse järel ei saa enam töötukassast toetust

19:45

Ukraina ründas naftakeemiatehast Tjumeni oblastis Uuendatud

13:56

Kolm reformierakondlast jätavad oma edasise kuuluvuse lahtiseks

09.08

Tartus Rüütli tänaval valmiv elumaja tekitab baariomanikes muret

07:38

Kuumalaine tõi Lääne-Euroopasse uue soojarekordi

08:25

Stoicescu ja Kiili lahkumised jätavad võimuliidu vähemusse Uuendatud

20:46

VAATA OTSE | Kas Maasik jõuab 3000 m takistusjooksus EM-il finaali? Uuendatud

12:54

Kiili: Kristen Michalile olid suuremad ootused Uuendatud

10:26

Venemaal kasutusse võetud kehvem kütus lõhub Hiina autosid

08:16

Meelis Kiili lahkub Reformierakonnast

ilmateade

SPORT

21:44

Kaur Alle võitis Eesti suurima ultrajooksu Uuendatud

21:30

Pajur tõi Hiina maanteeratturite Pro liigas meeskonnale olulise võidu

21:13

Briti teatenelikud näitasid konkurentidele kandu

20:46

VAATA OTSE | Kas Maasik jõuab 3000 m takistusjooksus EM-il finaali? Uuendatud

loe: kultuur

19:15

Võrumaa muuseumis avati näitus kohalikus elust silmapaistvate isikute läbi

15:59

Tallinnas esineb Gruusia pärimusmuusikaansambel Iberi

14:09

"Ämblikmees. Täitsa uus päev" püsib endiselt Eesti kinotabeli tipus

13:13

Neli kunstnikku ja uurijat valiti ERMi fotoarhiivi rahvusvahelisse residentuuri

loe: eeter

16:22

Astronoom päikesevarjutuse jälgimisest: tavalistest päikeseprillidest ei piisa

13:44

Buns Run Club jooksuklubi eestvedaja: liikumisharrastuse alustamiseks on jooksuklubi väga hea koht

12:08

Heiti Kender: tehisaruga tehtud looming hakkab kasvatama inimese väärtust

09:00

Helgi Sallo 85: ERR-i arhiivikaadrid ja intervjuud juubilariga

Raadiouudised

18:50

Päevakaja (10.08.2026 18:00:00)

18:10

Ligi sõnul on paljud koalitsiooni plaanid nüüd kahtluse all

18:05

Võimuliit jäi riigikogus vähemusse

17:55

Võrus näeb näitusi ajaloolisest Võru linnast

17:50

Kihnu Veeteede töötajad lõid ise ametiühingu ja sõlmisid palgakokkuleppe

15:30

Tartu Ülikooli teadlased uurivad Parkinsoni soodustavaid riske

15:20

Raadiouudised (10.08.2026 15:00:00)

14:50

Euroopa Keskpank: El Niño tõstab toidu hinda vähemalt 9 protsenti

12:30

Raadiouudised (10.08.2026 12:00:00)

11:10

Õpetajate keeleoskus on paranenud

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo