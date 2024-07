Noored muusikud õpivad 15. suve Saaremaal Maria Fausti käe all improvisatsiooni

Kui Kuressaare lossihoovis käivad sel nädalal ooperietendused, siis Põhja-Saaremaal Võhmal tehakse ettevalmistusi selleks, et tulevasteks muusikuteks või staarideks saada. Juba 15 aastat on muusik Maria Faust suunanud ja õpetanud seal noori improviseerima ja ilma noodita mängima.

"Improvisatsioonis ei ole vale nooti, aga on kaheldav noot. See tähendab seda, et kui sa seda nooti juba mitu korda mängid, mis tundus vale, siis see saab nagu õigeks. Ja oleneb, kuidas sa mängid seda ja kui enesekindlalt sa seda mängid. Ja tegelikult kogu see kompositsioon ongi võti, kompositsiooniga saad selle vale noodi teha õigeks," rääkis Faust.

Hans Albert William sattus pillilaagrisse esimest korda, kui oli kaheksa-aastane, nüüd on ta 18-aastane ja ikka jälle Tallinnast Võhmal kohal.

"Siin mulle just meeldib, et kui Maria teeb meile tunde, siis ta laseb meil täiesti vabalt mõelda, me ei ole mingite raamide sees. Ta laseb meid täiesti vabaks, et me mängiksime seda, mis meie seest tuleb," selgitas ta.

Improvisatsioon pole tähtis mitte ainult muusikas.

"Improvisatsioon ju aitab meid tegelikult igapäevaelus kõiki. Kui sa ei saa minna punktist A punkti B ühtepidi, siis sa saad minna tiiruga. Loominguliselt saab läheneda igasse valdkonda," rääkis Faust.

Reedel kolm tundi enne seda, kui Kuressaare lossihoovis jõuab ooperilavale Verdi "Trubaduur", annavad noored oma ühise ja ainulaadse improkontserdi Kuressaare lossipargi kõlakojas.