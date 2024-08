Poole miljoni eurone tippjuhtide innovatsioonikoolitus jõudis avaürituseni

ERR kirjutas veebruaris, et riigikantselei tippjuhtide radikaalse innovatsiooni arenguprogrammi tagajärjel peaksid avaliku teenistuse organisatsioonid olema 2030. aastaks avatud uutele ideedele ja kriisidest võimaluste leidmisele ning programm läheb maksma ligi 500 000 eurot.

Augustis jõudis Spinnakeri nime kandev arenguprogramm avalöögini: riigikantselei teatas, et Tallinna teletornis toimunud koolitusel pandi ekspertide juhendamisel kantslerite Maarjo Mändmaa, Kristi Vinter-Nemvaltsi, Ahti Kuninga ja regionaalarengu asekantsleri Sigrid Soomlaisi juhitud tiimides pead kokku, et töötada välja täiesti uudseid lahendusi süsteemsetele probleemidele tervise, hariduse ja regionaalse arengu valdkonnas ning tõhusamaks valitsemiseks.

Sotsiaalministeeriumi kantsler Maarjo Mändmaa. Autor/allikas: Raigo Pajula/riigikantselei

"Programmi aluseks on eksperimentaalse valitsemise raamistik, mis on tõestanud oma tõhusust süsteemsete muutuste juhtimisel avalikus sektoris nii Soomes kui ka teistes riikides. Tegu on juhtimisprotsessiga, mis ühendab metoodiliselt ühiskondlike väljakutsete lahendamise ning juhi ja organisatsiooni võimekuse arendamise," sedastas riigikantselei.

Radikaalse innovatsiooniga taotletakse pöördelisi muutusi. Riigikantselei toob välja, et selleks on tarvis anda innovatsioonile konkreetne suund ehk sõnastada, millist pöördelist muutust soovitakse saavutada.

Seejärel tuleb osapooli mobiliseerida ning võrgustikke ja platvorme ehitada, julgustada ja toetada uute lahenduste otsimist, võimaldades katsetamist ja senisest totaalselt erinevat tegutsemist. Viimaks on vaja destabiliseerida olemasolevat korraldust, näiteks muuta regulatsioone ja maksustamist, tagamaks õiglast üleminekut uuendustele.

Regionaalarengu asekantsler Sigrid Soomlais kõnelemas. Autor/allikas: Raigo Pajula/riigikantselei

Programmi käigus sündivad innovatsiooniprojektid saavad omakorda küsida rahastust riigikantselei avaliku sektori innovatsioonifondist. Kuni 31. oktoobrini saab esitada fondi sügisese vooru tarbeks ideekavandeid ning projektidele plaanitakse laiali jagada kokku kuus miljonit eurot.

Spinnakeri programmi elluviimist juhib Annika Uudelepp koostöös Tallinna tehnikaülikooli, Demos Helsinki ja Akkadian OÜ-ga.

Programmi sihtrühma kuuluvad ministeeriumite kantslerid ja asekantslerid, riigikantselei direktorid, ametite ja inspektsioonide peadirektorid, häirekeskuse peadirektor, riigiarhivaar, kaitseväe juhataja ja riigi peaprokurör.

Arenguprogrammi läbiviimist rahastatakse Euroopa Liidu toetustest.

Regionaalarengu asekantsler Sigrid Soomlais koolitusel kõnelemas. Autor/allikas: Raigo Pajula/riigikantselei

Aastatel 2024-2029 keskendub riigikantselei tippjuhtide kompetentsikeskus tippjuhtide arendamisel kolmele teemale: radikaalne innovatsioon ehk nutikas juhtimine püsikriisis, roheline innovatsioon ehk kestlikkuse edendamine ning andme- ja teaduspõhine otsustamine kiirete otsuste tegemiseks.