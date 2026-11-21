Välisminister Margus Tsahkna ütles, et laupäeva hommikune droonirünnak Vene kaubalaeva pihta Soome lahel on Ukraina enesekaitse kõrvalmõju Venemaa agressioonisõjas.

Tsahkna sõnul jälgib Eesti tähelepanelikult olukorda Soome lahel. "Oleme Soome kolleegide ja liitlastega tihedas kontaktis. Soome palvel on Eesti mereväe laev Kindral Kurvits sündmuste piirkonda soomlastele abiks suunatud. Laev aitab muu hulgas tulekahju kustutamisel ja võimaliku reostuse tõrjumisel," ütles Tsahkna.

Tsahkna rääkis laupäeval ka Soome välisministri Elina Valtoneniga. "Koordineerime põhjanaabritega igat sammu ja tegutseme otsustavalt," ütles Tsahkna.

"Venemaa agressioonisõda Ukraina vastu on järjest lähemalt Euroopale tuntav. Tänane juhtum Soome lahel on Venemaa agressioonisõja ja Ukraina enesekaitse järjekordne kõrvalmõju ning Ukrainal on õigus end kaitsta," rõhutas Tsahkna.

Välisminister kinnitas ühtlasi, et Eesti ei ole andnud ühelegi välisriigile luba kasutada meie riigi õhuruumi või mereala sõjaliste operatsioonide läbiviimiseks. "Suhtume igasse mere- ja õhupiiri rikkumisse äärmiselt tõsiselt ning tegutseme koos liitlastega otsustavalt Eesti julgeoleku tagamise nimel," ütles Tsahkna.

Tsahkna lisas, et Eestile ei ole vahetut sõjalist ohtu ning sõjalise ohu tase Eesti suunal ei ole ka antud juhtumi valguses kasvanud. "Eesti kaitsevägi suhtub koos liitlastega olukorda tõsiselt ning on alati valmis Eesti riigi ja rahva julgeoleku tagamiseks mistahes juhtumitele kohaselt reageerima," ütles Tsahkna.

Laupäeva hommikul sai Eesti politsei- ja piirivalveameti (PPA) lennu- ja merepääste koordinatsioonikeskus signaali, et Vene kaitseministeeriumi asutusele kuuluv kuivlastilaev Sparta II on saanud tabamuse ja põleb. Laev triivis seejärel Eesti majandusvööndist välja, jõudes Soome majandusvööndisse ning hiljem Soome territoriaalvetesse.