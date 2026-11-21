Pühapäeval sajab mitmel pool Eestis vihma, lörtsi ja lund ning teedel püsib suur libeduseoht.

Öö tuleb pilves selgimistega, vihma, lörtsi ja lumesajuga ning kohatise uduga. Tänavad muutuvad libedaks. Ida-Eestis puhub idakaare tuul 3 kuni 9, iiliti 12, Lääne-Eestis põhjakaare tuul 5 kuni 11, iiliti kuni 15 ning öö hakul saartel kuni 17 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -2 kuni +1, rannikul kuni +4 kraadi.

Hommikul on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab ikka vihma, lörtsi ja lund ning paiguti on udu. Tuul puhub idakaarest 2 kuni 8, rannikul valdavalt kirdest ja põhjast 4 kuni 10, iiliti 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -1 kuni +1, rannikul kuni +4 kraadi.

Hommikul on teedel suur libeduseoht.

Ka päev tuleb pilves selgimistega. Mitmel pool sajab hooti vihma, lörtsi ja lund ning libeduseoht tänavail püsib. Tuul pöördub kõikjal põhjakaarde puhudes kiirusega 3 kuni 9, rannikul 5 kuni 11, iiliti kuni 15 meetrit sekundis. Sooja on 0 kuni 4 kraadi.

Uue nädala esimesed päevad tulevad pilvise taevaga. Sajab lörtsi ja vihma ning kohati lund.