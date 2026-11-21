Pühapäeval sajab vihma, lörtsi ja lund
Pühapäeval sajab mitmel pool Eestis vihma, lörtsi ja lund ning teedel püsib suur libeduseoht.
Öö tuleb pilves selgimistega, vihma, lörtsi ja lumesajuga ning kohatise uduga. Tänavad muutuvad libedaks. Ida-Eestis puhub idakaare tuul 3 kuni 9, iiliti 12, Lääne-Eestis põhjakaare tuul 5 kuni 11, iiliti kuni 15 ning öö hakul saartel kuni 17 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -2 kuni +1, rannikul kuni +4 kraadi.
Hommikul on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab ikka vihma, lörtsi ja lund ning paiguti on udu. Tuul puhub idakaarest 2 kuni 8, rannikul valdavalt kirdest ja põhjast 4 kuni 10, iiliti 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -1 kuni +1, rannikul kuni +4 kraadi.
Hommikul on teedel suur libeduseoht.
Ka päev tuleb pilves selgimistega. Mitmel pool sajab hooti vihma, lörtsi ja lund ning libeduseoht tänavail püsib. Tuul pöördub kõikjal põhjakaarde puhudes kiirusega 3 kuni 9, rannikul 5 kuni 11, iiliti kuni 15 meetrit sekundis. Sooja on 0 kuni 4 kraadi.
Uue nädala esimesed päevad tulevad pilvise taevaga. Sajab lörtsi ja vihma ning kohati lund.
Toimetaja: Aleksander Krjukov