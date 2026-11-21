Sotsiaalminister Karmen Joller (RE) soovib enne tagasiastumise otsuse langetamist rääkida veel pikemalt oma erakonnaga, kuigi poliitiline surve ametist lahkuda aina kasvab. Arstide liit ja perearstide selts on ministri saatuses eriarvamusel, kuigi mõlemad rõhutavad, et perearsti pikaajalise asendamise süsteem tuleb korda teha.

Riigikogu opositsioonierakonnad on valmis sotsiaalministrit Karmen Jollerit umbusaldama ja praeguse seisuga võib see neil läbi minna. Joller kaalub ka tagasiastumist, kuid otsuseni jõudmine võtab veel aega.

"Mul ei ole võimalust olnud oma erakonnaga arutada ja ma ikkagi eeldan, et ma räägin oma inimestega kõigepealt läbi ja siis koos nendega teeme need vajalikud otsused," ütles Joller.

Joller kasutas sotsiaalministri ametisse astudes perearsti pikaajalise asendamise võimalust, kuid ei andnud oma nimistut ära seaduses määratud kuupäevaks. Kõik see toimus alles rikkumise avalikuks tulemise järel. Samal ajal valmis sotsiaalministeeriumis ka seadusmuudatus, mis lubaks perearstil nimistut hoida valitava ameti lõpuni.

"Kogu see eelnõu oli komisjoni liikmete vaateväljas ja siis kõik väga toetasid. Ja oli juttu ju sellest samast sättest. Komisjonis ei toonud keegi välja probleeme. Mul on tagantjärele mõeldes piinlik, et ma ei tulnud ise selle peale, et siin võib olla näiline huvide konflikt, kuigi see eelnõu peaks jõustuma, kui mina ei ole enam minister," lausus Joller.

Jolleri tagasiastumist nõuab ka arstide liit, kelle arvates on sotsiaalminister riivanud inimeste õigustunnet ja kahjustanud arstide mainet.

"Seal meie arvates oli oluline rolli- ja eetikakonflikt. Me ei räägi siin õigusrikkumisest seaduse mõttes, me ei räägi toimingupiirangu rikkumisest. Pigem oli see rollikonflikt," ütles arstide liidu president Neeme Tõnisson.

Tõnissoni sõnul ei nõua arstide liit, et perearstid peaksid hakkama nimistust loobuma. Pigem heidetakse tervisekassale ette kehva järelevalvet ja probleemi unarusse jätmist.

Perearstide selts aga ütleb, et välja pakutud seadusmuudatus olekski lahendus ja Jolleril tuleks lasta süsteem korda teha.

"Selgelt on see skandaal tema ümber poliitiliselt laetud ja minu hinnangul tema tagasiastumise nõudmine ebaproportsionaalne, arvestades seda eksimust, mille eest on ta tegelikult vabandanud," ütles perearstide seltsi juht Elle-Mall Sadrak.

Eesti Ekspress avaldas Jolleri ümber lahvatanud skandaalist laupäeval pika artikli. Selles toodi välja ka erameditsiini huvi perearstiabi osutamise vastu, mis on omandipiirangute tõttu praegu keeruline.

Väljaande ajakirjaniku Sulev Vedleri sõnul on Joller suutnud endale leida palju vaenlasi, mistõttu võib tagasiastumissurvet vaadata erinevate nurkade alt.

"Tal on ühe korraga kallal juristid, meditsiinifirmad, arstid, poliitikud - igaühel neil on mingi huvi. Ja Karmen Joller on võib-olla võtnud liialt suure tüki endale, et on raske korraga neid konflikte hallata," ütles Vedler.