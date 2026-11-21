Viimaste nädalate jooksul ründas üks noorukite kamp mitmel pool Eestis restorane ja pubisid. Pärnus murdsid noored sisse vähemalt kuude söögikohta, võtsid ära sularaha ja üksikuid esemeid. Praeguseks on politsei nad tabanud, kuid Pärnus tuleb tegeleda teisegi probleemiga - varateismelised kogunevad kesklinnas kampadesse ja häirivad kodanikke pürotehnika paugutamisega.

Viimastel nädalatel on Pärnus, Tallinnas ja Viljandis öösiti restoranidesse tungitud. Aleksandri pubis käisid vandaalid sees teisipäeva hilisõhtul.

"Kõigepealt kang vahele, kangutada, ääred kõik rikutud, aga väga hea tugev uks, pidas vastu. Kangi vastu ei ole ju midagi. Siit on müraki auk läbi löödud, käsi sisse ja liblikast lahti ja ongi kogu lugu ju," rääkis Aleksandri pubi omanik Andres Mathiesen.

Uus turvauks maksab umbes 6000 eurot pluss tööraha. Kindlustus katab küll kulud, kuid aeg ja vaev, mis sellele kulub on kordades suurem kui sissetungijate saak.

"Täiesti mõttetu värk. Tänapäeval kassat ju ei ole, raha ei ole. No mis sa tahad saada? Poolik Vana Tallinn viidi ära. Kurat saaks kätte, annaks mööda kõrvu," sõnas Mathiesen.

Samamoodi on sisse murtud restoranidesse Rööm ja Tuju, Pärnu bussijaama R-kioskisse ning kohvikutesse Kastrul ja Kohvila. Politsei on vandaalid kätte saanud, need on 14 kuni 17 aastased Tallinna poisid, kes politseile on tuttavad.

"Tüüpiline on viimasel ajal, et need keerulised pereolud ja see kahjuks on märksõna selle asja juures. Nende eesmärk oli tegelikult raha saada. Ja sularaha kasutati siis meelepärase jaoks, sõideti taksodega ühest linnast teise, elati mõnusat elu," rääkis Lääne-Harju politseijaoskonna menetlustalituse juht Hisko Vares.

Probleemseid noori on ligi 400

Eestis on probleemseid alaealisi ligikaudu 400. Vares leiab, et riik peaks selle olukorraga tõsiselt tegelema.

Politseile annab Pärnus tööd veel teinegi probleem. Noored kogunevad kesklinnas kampadesse ja loobivad paugutajatega möödujaid. Enamasti on nad 11 kuni 12 aastased.

"Nende endi sõnul nad protestivad selle vastu, et politsei võtab ära tõukerattaid. Nemad soovivad neid tagasi saada. Tundub, et ei olegi vaba ajaga midagi peale hakata," ütles Lääne prefektuuri Pärnu piirkonna grupijuht Karin Uibo.

Pärnu linnapea Siim Suursild sattus isegi eelmisel reedel sündmuste keerisesse. Teisipäeval kohtusid linnajuhid politseinikega.

"Ilmselgelt noortel on selline seiklusvajadus ja enda proovile paneku vajadus. Kõik me oleme noored olnud ja teame. Me oleme arutanud, et leida muud viisid, kus aega veeta," ütles Suursild.

Peredel, koolidel, politseil ja linnal tuleb koos lahendus leida. Politsei paneb vanematele südamele, et nad oleksid kursis, millega nende teismelised vaba aega sisustavad. Niinimetatud linnakate kampades ringi liikudes võib laps ise pürotehnika tõttu ohtu sattuda isegi siis kui ta lihtsalt pealtvaataja on.