Pühapäeval märgati Tartu linnas Emajõe kaldal, Kaupmehe tänava ja Ropka tee vahelisel alal liikumas karu. Looma nähti viimati Iirise tänava piirkonnas. Politseinikud tegelevad praegu väljaselgitamisega, kas karu on liikunud tagasi metsa.

"Pühapäeval kell 8.29 sai häirekeskus teate, et Tartus liigub Ropka pargi piirkonnas karu. Sündmuskohale reageerinud politseinikud tuvastasid looma Aardla tänaval. Sealt liikus karu mööda Ropka pargi kõnniteed Turu tänavale, edasi Tehnika tänavale ning seejärel suurele tühermaale, kuhu politsei patrullautoga ligi ei pääsenud. Seejärel liikus loom Emajõe suunas," rääkis Lõuna- ja Ida prefektuuri operatiivjuht Jaanus Kokkonen.

Politseinikud piirasid karu võimalikku liikumist tagasi tihedamalt asustatud linnapiirkonda ning loom suundus edasi Uus-Ihaste poole.

Hiljem teatas pealtnägija, et karu võis liikuda Iirise tänava piirkonnas. Politsei ja jahimehed kontrollisid võimalikke liikumisteid nii jalgsi kui ka drooniga, kuid karu pole pärast seda enam nähtud.

Praegu seiravad politseipatrullid piirkonda, et teha kindlaks, kas loom on liikunud tagasi metsa.

Politsei palus hommikul inimestel piirkonnas liikudes olla tähelepanelik ning hoida karust võimalikult kaugele. Loomale ei tohi läheneda, teda pildistama või filmima minna ega tema liikumisteed tõkestada. Samuti tuleks piirkonnast eemal hoida lemmikloomad ning võimaluse korral valida liikumiseks mõni teine marsruut, teatas politsei.

Kui märkate karu või näete, et loom liigub inimeste, elamute või tiheda liiklusega teede läheduses, andke sellest viivitamatult teada hädaabinumbril 112.