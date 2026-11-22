Oluline 22. novembril kell 10.30:

Kiievis sai vigastada kaks inimest, inimesed rusude all lõksus

Ametnike teatel korraldas Venemaa pühapäeva ööl järjekordse droonirünnaku Kiievi oblastile, kahjustades rängalt pealinnast põhja pool asuvat korterelamut ja vigastades vähemalt kahte inimest.

Samal ajal kui päästetööd võimalike ohvrite leidmiseks jätkuvad, teatas riiklik erakorraliste olukordade teenistus, et kohaliku aja järgi kella 9 seisuga võib Dymeri külas asuvas rünnakupaigas rusude all olla lõksus kaheksa inimest.

Kiievi oblasti sõjalise administratsiooni juht Timur Tkatšenko teatas, et Võšhorodi rajoonis sai kannatada viiekorruseline korterelamu; hoones puhkes tulekahju ning osa kõigist viiest korrusest hävis. Tema sõnul said rünnakus vigastada 22-aastane naine ja laps.

Kahjustuste täielik ulatus ei olnud esialgu veel selge. Rünnaku käigus sai kannatada ka kohalik kauplus.

Viimastel kuudel on Venemaa eelseisva talve eel intensiivistanud drooni- ja raketirünnakuid Ukraina pealinna vastu. Moskva viimases, 20. novembril toimunud ulatuslikus rünnakus Kiievi vastu sai kahjustada kriitilise tähtsusega taristuobjekt ning mitu linna silda. Rünnakus hukkus vähemalt üheksa inimest ja 30 inimest sai vigastada.

Rünnak Krasnodarile tõi kaasa plahvatuse

Kohalikud elanikud teatasid, et kuulsid plahvatuste helisid ja tundsid suitsulõhna Krasnodari krai Venemaa rahvuskaardi peavalitsuse (Rosgvardia) piirkonnast. OSINTJälgimiskanali ASTRA analüüs jõudis järeldusele, et rünnaku tõenäoliseks sihtmärgiks oli piirkondlik peakorteri hoone.

Enne teatatud rünnakut kehtestati Krasnodari lennujaamas ajutine seisak, kuna lähedalasuvas õhuruumis viibisid droonid, teatasid ametnikud.

Kyiv Independent ei saa teateid kohe kinnitada. Ukraina sõjavägi pole väidetava rünnaku kohta veel kommentaare andnud.

Tekkinud kahju ulatus ei olnud kohe selge.