Transpordiamet taastab uuest nädalast eelmised eksamiküsimused

Transpordiamet teatas, et taastab uuest nädalast eelmised teooriaeksamite küsimused. Eksam on riigilõivuvaba neile, kes sooritasid uute küsimustega testi negatiivsele tulemusele või kelle eksam ära jäi.

Transpordiameti peadirektor Priit Sauk ja liiklusteenistuse direktor Joel Jesse andsid reedel pressikonverentsi, kus rääkisid praegusest olukorrast seoses teooriaeksamitega ning edasistest sammudest.

Sauk tõrjus pressikonverentsi alguses autokoolide liidu poolt tehtud kriitikat.

"Kriitika, mis ka autokoolide liidu poolt sai alguse selle nädala alguses, on paljuski suunatud nende enda vastu," ütles Sauk. Ta lisas, et autokoolides töötavad inimesed olid need, kes uued küsimused koostasid.

Küsimused koostasid riigihanke tulemusel kolm eksperti ning küsimuste sobivust hinnanud transpordiametispetsialistid ühtegi viga ei leidnud, selgitas ta.

Sauk lausus, et transpordiamet võtab vastu kriitika, et eksamiküsimused olid liiga rasked ning et neid oleks pidanud sihtgrupi peal rohkem testima.

"See, mille eest me kriitkat oleme saanud, et need on liiga rasked või raskesti mõistetavad või eksitavad – selle kriitika me võtame vastu ja ütleme, et tõenäoliselt see nii ongi. Me peame vaatama neile küsimustele otsa, sellepärast et, mida vaatab spetsialist seda koostades – kes olid autokoolide esindajad või meie spetsialistid, kes igapäev nende küsimustega on tööd teinud –, nende jaoks ei ole need rasked," sõnas Sauk.

Ta tõdes, et tänased eksamitel osalejad ei ole valmis nii keerukate küsimuste jaoks.

Kriitika põhjusena tõi Sauk välja varasemalt, aastal 2019. eksamiküsimusi koostanud isiku ärihuve.

"Tookordse hanke võitjaks osutunud isik on just see, kes täna kõige rohkem meid avalikult kritiseerib. Ta tahab tõestada seda, et ainult tema oskab koostada liiklusteooriaeksameid, mis sobiks ka riiklikuks eksamiks," väitis Sauk. Ta lisas, et tolle isiku liiklustestide keskkonnad olid varasemate küsimustega hästi kooskõlas.

Uute küsimustega eksamit ei sooritanud 783 eksaminandi

Liiklusteenistuse direktor Joel Jesse rääkis, et uute küsimustega eksamit ei sooritanud 783 eksaminandi.

B-kategooria teooriaeksami sooritas positiivsele tulemusele alla kümne protsendi eksaminandidest ehk 576-st sooritajast said positiivse tulemuse 52 isikut. C-kategooria eksamite sooritajaid oli 261, kellest 36 ehk 14 protsenti said eksamil positiivse tulemuse. CE-, D- ja DE-kategooria eksami läbis 24 isikut ehk 33 protsenti sooritanutest.

Samuti on kaks päeva olnud teenus peatatud, mille tõttu ei saanud eksamit sooritada 474 isikut.

Jesse märkis, et eksami sooritamise ajal olid süsteemides tõrked, mis võisid ka eksamite tulemusi mõjutada.

Esmaspäevast taastab amet eelmised küsimused

Esmaspäevast taastab transpordiamet eelmised eksamiküsimused ning eksamisooritamine on riigilõivuvaba neile, kes sooritasid uute küsimustega eksami negatiivsele tulemusele või kelle eksam ära jäi, rääkis Jesse.

Sauk lisas, et uued küsimused on väga head, kuid nende sõnastus ja mõistetavus tuleb üle vaadata. "Me usume, et tegelikult küsimustes vigu ei ole, alati saab paremini, ja seda me lähiajal teeme," lausus ta.

Ameti eesmärk on, et aasta jooksul peavad kõik küsimused olema vahetatud.

"Koostöö on seni olnud päris normaalne, nüüd saime sellise põneva kriitika osaliseks," kommenteeris Sauk lõpetuseks olukorda autokoolide liiduga.