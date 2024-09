Autokoolide liit: transpordiameti saamatus viis kaoseni

Autokoolide liidu arvates on riikliku teooriaeksami küsimuste sõnastus arusaamatu, uued joonised raskendavad vastamist ning osa küsimusi on süsteemi sisestatud valesti (nt vastus kordab küsimust). Ka meedias avaldatud eksamiküsimuste näited viitavad juba selgetele probleemidele.

"Eksami läbimine 10 protsendi ringis ei ole tavapärane ega normaalne. Tegemist on erakordse juhtumiga Eesti ajaloos ja sarnast pretsedenti pole ka mujal Euroopas," märgiti pöördumises.

Liit meenutas, et eelmine eksamiküsimuste uuendamine 2019. aastal mitmekordset sooritamise taseme langust kaasa ei toonud. Sõidukite juhtimisõiguse osakonna ametnikud aga probleemi ei näe, midagi teha ei kavatse ja süüdistavad autokoole.

"Koolitajad ei ole muutunud 2024. aasta suve jooksul üleöö halvemaks, õppijad ei ole nädalaga muutunud kuus või seitse korda rumalamaks, õppevormid ja -platvormid ei ole kaotanud kvaliteeti. Tegemist on konkreetsete ametnike ebapädevuse järjekordse ilminguga. Erialase hariduseta ja kogemusteta isik ei saa tegeleda teooriaeksami korraldamisega ainuüksi sel põhjusel, et ta on ametnik ja omab juhiluba."

Autokoolide liidu sõnul on nad aastaid juhtinud tähelepanu tõsistele ja süsteemsetele probleemidele riiklike eksamite korraldamises, kuid tulemust see ei ole andnud.

"Seekord on aga olukorral kaugeleulatuvad tagajärjed. Juhi koolituse ja eksamineerimise protsess üle Eesti on sisuliselt peatunud – teooriaeksamilt ei pääseta edasi sõidueksamile. Muuhulgas puudutab see kaitseväge ja ajateenijate väljaõpe on juba graafikust maas, mis põhjustab Eesti riigi julgeoleku seisukohalt tõsiseid probleeme."

Transpordiameti peadirektorile saadetud pöördumises nõuab autokoolide liit, et (1) transpordiamet loobuks ringkaitsest ja eemaldaks esimesel võimalusel uued eksamiküsimused ja alustaks põhjaliku siseauditi; (2) vabastaks tööülesannete täitmisest ametnikud, kelle ebapädevus on viinud praeguse olukorrani.

Ühtlasi teeb autokoolide liit oma liikmetele ettepaneku mitte saata õppureid riiklikule teooriaeksamile, sest see ei kontrolli teadmisi ja toob vaid kulusid riigilõivu näol.

Transpordiamet: küsimuste raskusaste jäi endiseks

Transpordiamet teatas 19. septembril, et uuendas liiklusteooriaeksami küsimusi, et need rohkem reaalsetele olukordadele vastaksid, kuid küsimuste raskusaste jäi ameti kinnitusel endiseks.

"Soovime, et uuendatud küsimused ja visuaalid vastaksid rohkem reaalsetele liiklusolukordadele ning oleksid eksami sooritajatele selgelt arusaadavad," ütles transpordiameti sõidukite juhtimisõiguse osakonna juhataja Ave Smirnov.

Tema sõnul ei ole eksamiküsimuste raskusaste muutunud. Küll aga on kasvanud teooriaeksamite küsimuste ja nende juures olevate visuaalide arv. Seejuures võeti pildimaterjali värvilahenduste juures arvesse neid, kellel on raskusi teatud värvide eristamisega, mistõttu on visuaalidel ära märgitud ka eksamisõidukid.

Rasketehnika teooriaeksamite uued küsimused võeti kasutusele üle-eelmisel nädalal, B-kategooria eksamitel on uued küsimused alates 19. septembrist ning A-kategooria eksamitel hakatakse neid kasutama alates 30. septembrist.