Sompa elanikud ei soovi endisele kaevandusalale kompostijaama

Sompa tööstuspargi arendajate üheks ideeks oli rajada endise kaevandusala korrastamise raames Kohtla-Järve linnaossa jäätmekäitlusjaam. See mõte maeti maha, sest mitu protestikoosolekut korraldanud elanikud olid sellele vastu.

"See on väga halb mõte. Kui mu maja on sellest 300 meetri kaugusel ja tehas haiseb, siis ma õue ei tahagi minna. Tahaks kohe ära kolida siit," ütles Sompa elanik Raivo Rästa.

Sompalane Ester Travnikova lisas: "Me lihtsalt kardame ökoloogiakatastroofi. Kuhu ma lähen siit? See on minu kodupaik. Ma olen elanud siin 67 aastat!"

Arendajate idee tegid ärevaks ka naaberomavalitsuse, Alutaguse valla volikogu esimehe Marek Kullamäe.

"Selles konkreetses kohas, kuhu tahetakse teha jäätmekäitlustehast, on kaitsmata põhjavesi. Arvestades kolme asja - õhupuhtust, võimalikku reostust maa all ja põhjavett - ma arvan, et sellises kohas ei tohiks sellist asja teha," ütles Kullamägi.

Kohtla-Järve linnapead Henri Kaselot üllatas, et ajaloolise tööstuspiirkonna elanikud on tööstuspargi arendamise vastu.

"See oli üllatus, sest ma mõtlesin, et selles linnaosas on hea, kui tehakse midagi ja tuleb ka uusi töökohti. Aga on hulk inimesi, kes arvavad, et ongi parem, kui seal pole suurt tegevust, et on kena rahulik kohake, kus saab käia magamas ja puhkamas," sõnas linnapea.

Kirjalikus vastuses teatasid Sompa tööstuspargi esindajad, et nad on kompostimisjaama rajamise plaanist loobunud. Tööstuspargi korrastamise projekti ülejäänud osade puhul loodetakse jõuda kogukonnaga kokkuleppele.