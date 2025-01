FBI: New Orleansis rahva sekka sõitnud autojuht tegutses üksi

USA Föderaalne Juurdlusbüroo (FBI) teatas neljapäeval, et New Orleansi linnas aastavahetuse tähistajate sekka sõitnud kahtlusalune tegutses tõenäoliselt üksi.

"Meie hinnangul ei ole praegu keegi teine selles rünnakus osalenud, välja arvatud Shamsud-Din Jabbar," ütles FBI direktori asetäitja Christopher Raia pressikonverentsil.

FBI kinnitas veel, et linnas aset leidnud terrorirünnaku 15 hukkunu seas on ka kahtlusalune Shamsud-Din Jabbar. Raia lisas, et rünnakus äärmusrühmituse Islamiriik (IS) lippu kandnud rendiautoga sai haavata veel vähemalt 35 inimest.

Ametniku sõnul avaldas kahtlusalune enne rünnakut mitu videot, milles vandus truudust IS-ile.

"Jabbar sõitis Houstonist New Orleansi 31. jaanuari õhtul ja postitas ühele veebiplatvormile mitu videot, milles kuulutas toetust ISIS-ile," ütles Raia, kasutades äärmusrühmituse teist nimekuju.

Samuti paigaldas kahtlusalune Prantsuse kvartali rahvarohkeile tänavaile kaks isetehtud pommi, ütles Raia.

"Me leidsime turvakaamera salvestise, millel oli näha Jabbari paigaldamas seadeldisi paikadesse, kust need leiti," ütles Raia, lisades, et üks neist jäeti Bourbon Streetile, kus autorünnak hiljem aset leidis, ja teine lähedalasuvasse paika.

"Samas ei ole FBI leidnud seost New Orleansi rünnaku ja Las Vegases Trumpi hotelli juures aset leidnud autoplahvatuse vahel," kinnitas Raia.