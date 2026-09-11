Venemaale kuuluv Iirimaa rafineerimistehas pidas valitsusega kõnelusi

Aughinish Alumina teatas Iirimaa kõrgetele ametnikele, et Venemaa täiemahuline sissetung Ukrainasse ja tehase sidemed sanktsioneeritud oligarhi Oleg Deripaskaga on loonud selle tegevusele keerulise keskkonna.

Väidetavalt näitavad 2023. aasta mai kohtumise protokollid, et ettevõtte juhid tänasid toonast ettevõtlusministrit Simon Coveneyt ja tema ministeeriumi toetuse eest ebakindluse aastatel.

Limericki krahvkonnas Foynesis asuv rafineerimistehas kuulub Venemaa alumiiniumitootjale Rusal ja annab tööd mitmesajale inimesele. Selle alumiiniumoksiidi tarned Venemaale on pärast täiemahulist sissetungi märkimisväärselt kasvanud ja moodustavad Irish Timesi andmetel nüüd umbes poole tehase äritegevusest.

Ajalehe varasem uurimine tuvastas Aughinishi alumiiniumoksiidi teekonna Venemaa sulatusahjudeni, mis tootsid alumiiniumi, mida hiljem müüdi Moskvas asuvale kauplejale ASK, mis on tuntud Venemaa relva- ja raketitootjate varustajana. Iiri valitsuse uurimine ei leidnud tõendeid selle kohta, et Aughinishi toodang oleks jõudnud Venemaa sõjalisse tarneahelasse, kuid ei saanud seda võimalust ka välistada.

Euroopa Liidu sanktsioonide all olev Deripaska vähendas oma osalust Rusali emaettevõttes EN+ alla 50 protsendi pärast seda, kui USA kehtestas talle 2018. aastal sanktsioonid. Iiri valitsus tegi tol ajal Washingtonis lobitööd, et kaitsta Limericki tehast musta nimekirja sattumise eest.

Ukraina ja mitmed Balti riigid on kutsunud Euroopa Liitu üles keelustama alumiiniumoksiidi eksporti Venemaale. Euroopa Komisjon kaalub väidetavalt alumiiniumoksiidi lisamist oma järgmisesse sanktsioonide paketti.