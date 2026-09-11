Vance valmistub presidendivalimisteks ja ründas demokraate

USA asepresident JD Vance pidas Dallases toimuval vabariiklaste kongressil kõne ning kohtus võtmeosariikide delegaatide ja suurrahastajatega. Ajalehe The Wall Street Journal hinnangul jättis Vance endast mulje kui tulevasest vabariiklaste presidendikandidaadist.

Vance'i neljapäevaõhtune kõne võeti rahva poolt hästi vastu. Ta tutvustas oma visiooni Ameerikast, kus ta soovib, et tema lapsed üles kasvaksid ning kujutas samal ajal demokraate äärmuslastena.

Kõne ajal väljendasid kuulajad oma toetust valjuhäälsete hüüetega, skandeerides "48!. Donald Trump on USA 47. president ning järgmine president oleks järjekorras 48. president.

"Peame novembris oma töö ära tegema ja alles siis muretsema selle pärast, mis edasi saab," ütles Vance.

Ajalehe The Wall Street Journal hinnangul oli see Vance'i senise karjääri üks tähtsamaid kõnesid, kuna tõenäoliselt kandideerib ta vabariiklaste presidendikandidaadiks.

Vance rääkis vabariiklaste kongressil tulevikust ja väärtustest ning tema kõne oli optimistlikum kui mitmed teised sel õhtul peetud sõnavõtud, kuid ka asepresident kritiseeris demokraate.

Vance pöördus ka nende valijate poole, kes pole veel otsustanud, millist parteid vahevalimistel toetada.

Vance ütles, et demokraatide poolt hääletamine on suurem risk ning valijad ei pea vabariiklastega küll kõigis küsimustes alati nõustuma, kuid peaksid nägema kahe partei vahel selget erinevust.

"Sel sügisel seavad demokraadid üles kandidaate, kes ütlevad teie lastele, mida nad tohivad öelda ja mõelda, kuidas nad tohivad elada ja keda nad peaksid vihkama," rääkis Vance.

Trump naasis pärast Vance'i kõnet lavale ja avaldas oma asepresidendile toetust. Trump pöördus veel rahva poole ja õhutas inimesi osalema tulevastel vahevalimistel.

"Palun tõstke oma parem käsi. Ma annan vande Ameerika Ühendriikide ajaloo suurimale presidendile, kes armastab meid nii väga, et tal jääb lausa hing kinni, et lähen koos pere ja sõpradega… Mind ei huvita, kas olen registreeritud või mitte, ma hakkan täiega petma, nagu nemadki teevad ja me läheme 3. novembril valima," rääkis Trump Dallasesse kogunenud rahvale.