Tallinna lauluväljak läheb remonti

Tallinna lauluväljaku külaline näeb suvel laulupeol uuendatud Narva maantee piirdeaedasid ja värskendatud laulukaare astmeid. Astmetel tuleb parandada ilmastikukahjustusi - neile pannakse libisemiskindel kate.

"Siin on selline spetsiaalne epokiht, mis on ilmastikukindel ja libisemiskindel. See täna meil suuri parandusi ei vaja õnneks. Aiad on juba vanad, roostetanud. Ja kui miskit peaks juhtuma, siis keegi ei saa siit jõuga või füüsiliselt perimeetrisse sisse," ütles Tallinna Lauluväljaku juhataja Urmo Saareoja.

Edaspidi peavad laulupidude korraldajad valmistuma kuni 40 000 peolise toitlustamiseks teisiti kui seni. 2028. aastaks plaanitava peo ajal on loodetavasti veel võimalik kasutada messikeskuse näituste ala, kuid seejärel plaanib sellele omanik ehitada.

Tallinna lauluväljaku ideekonkursi võidutöö "Kiigele" näeb lauluväljakule ette ka toitlustusala merepoolsesse ossa, kuid sellel alal on kolm erakinnistut. Toitlustusala ehituseks siia tuleks need kinnistud osta.

"Me täna juba oleme hiljaks sellega võibolla jäänud. Sest me kohe oleme alustamas lauluväljaku detailplaneeringut. Detailplaneeringu algatamise ajal tegelikult me peame kinnistud liitma kavandatavasse planeeringusse. Mis tähendab seda, et aega meil väga ei ole," sõnas Saareoja.

Linn toetab Lauluväljakut igal aastal, tänavu investeeringuteks 170 000 euroga vajaminevast 400 000 eurost. Lauluväljaku ümberkujundamine ideekavandi järgi maksaks kümneid miljoneid ega ole lähiajal reaalne. Seega tuleb mõelda ajutistele lahendustele.

"Sellises mahus laulupeoliste heaolu tagamine proovide ja pidude ajal - sellesse kindlasti jääb ajutisi lahendusi, mille me siis igaks peoks üles ehitame," sõnas Tallinna abilinnapea Kaarel Oja.

Lauluväljaku juhataja ütleb, et peolised tuleb mahutada sööma väljaku alale. Enne suve aga on plaanis Lauluväljaku remont ära teha. Lauluväljaku peahoones on plaanis muu hulgas välja vahetada esimese korruse siseuksed. Välja arvatud üks.

"See on uks, mida me välja vahetama ei hakka. Siin on Rammsteini poisid, kes käisid meil üritust andmas. Jätsid siis siia oma jalajälje. Ma arvan, et see on ühel hetkel suure väärtusega uks Lauluväljakul," rääkis Saareoja.