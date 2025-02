Ust-Luuga sadamas toimus naftatankeril plahvatus

Venemaa Ust-Luuga sadamas toimus plahvatus naftatankeri masinaruumis. Leningradi oblasti kuberneri kinnitusel on laev kindlalt kai küljes ja uppumise või naftalekke ohtu ei ole.

Leningradi oblasti kuberneri sõnul põhjustas plahvatuse inimtegevus, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Võimude sõnul naftalekke ohtu ei ole ja laev on sisse piiratud.

Siiani pole avaldatud, mis riigile laev kuulub, teada on vaid, et tegu pole Vene laevaga. Pole ka teada, kas tegu on Venemaa varilaevastiku laevaga.

Varem teatasid Vene Telegrami kanalid, et Ust-Luuga meresadamas upub naftatanker, mis veab 130 000 tonni masuuti.

Meedia andmeil on laev nimega "Koala" registreeritud Antiguas ja Barbudas. Väidetavalt oli see valmis sadamast lahkuma, kui masinaruumist kostis kolm plahvatust.

Allikate andmetel oli tankeri pardal 24-liikmeline meeskond, nende hulgas neli venelast, kaheksa Gruusia ja 12 Indoneesia kodanikku.

Kella kahe paiku öösel laaditi tankeri pardale umbes 130 000 tonni kütteõli. Laev valmistus juba sõitma, kui masinaruumist kostusid kolm võimsat plahvatust. Meeskonnal õnnestus kaldale pääseda, kuid laeva masinaruum hakkas veega täituma.

Kella viie paiku hommikul selgus, et laev oli ahtriga madalikule jooksnud. Eriolukordade ministeerium on laeva ümber paigaldanud poomid. Samas esialgsetel andmetel naftasaaduste vette sattumist ei toimunud.

Sellest, et Ust-Luuga sadamas intsident juhtus, teatas ka Leningradi oblasti administratsiooni pressiteenistus.

"Tankeril juhtus mootori käivitamisel inimtegevusest tingitud intsident, mille tagajärjel sai vigastada masinaruum," ütles kuberner Aleksandr Drozdenko sotsiaalmeedias.