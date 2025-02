Soome poemüüjad hakkasid streikima

Streik puudutab kõiki K-marketeid, K-supermarketeid ja K-citymarketeid. S-ryhmä poodidest streigivad nii Alepa, Sale, S-market, Prisma, Sokos ning osa ABC kauplustest. Streigivad veel ka Lidl, Halpa-Hall ja Tokmann. Kokku on streigist mõjutatud ligi kolm tuhat poodi, vahendas Helsingin Sanomat.

Streik mõjutab kogu Soomes poodide lahtiolekuaegu. Näiteks mõned ööpäev läbi lahti olevad Prismad on osal streigipäevadel lahti kell 8–18. Savonlinnas ja Mikkelis asuvad Prismad on kolmapäevast reedeni suletud.

Kaubandustöötajad nõuavad streigiga 10-protsendist palgatõusu, streik hõlmab ligikaudu 70 000 töötajat.

Ametiühingud soovitasid inimestel juba nädala algul vajalikud toiduained ära osta ja alates kolmapäevast poodi mitte minna.

Soome meedia andmetel saab toidupoe müüja täiskohaga töötades koos pühapäeva ja muude lisatasudega kätte umbes 2000 eurot kuus. Peamine probleem on see, et 60 protsenti müüjatest teeb tööd osalise tööajaga. Umbes kolmandik on sellega rahul, sest teeb seda tööd õpingute kõrvalt. Paljud tahaksid aga meelsasti täiskohta, kuid seda saada lihtsalt ei õnnestu.