Kohus jättis Enefitile määratud 110 000 euro suuruse keskkonnatrahvi muutmata

Keskkonnaamet trahvis Enefit Powerit selle eest, et ta põletas loata oma Narva põlevkiviõlitootmistehase Enefit 140 kateldes mürgist fenoolvett ja rikkus sellega keskkonnameti hinnangul õhku.

Keskkonnaameti Ida- ja Lääne-Virumaa büroo juhataja Käthlyn Lizdenis ütles, et eelmisel aasta kevadel jõudis Narvast keskkonnaametisse tavapärasest rohkem ebameeldivast lõhnast tingitud kaebusi.

"Nendest ajendatuna kontrollisime erakorraliselt Enefit Poweri õlitööstust, sest tuulesuunda arvestades võinuks ebameeldiv lõhn just sealt linna jõuda. Keskkonnaamet tegigi kindlaks väävelvesiniku hetkelised ületamised ettevõttes ja alustas väärteomenetlust, mis lõppes 110 000 euro suuruse trahviga," ütles Lizdenis.

Lizdenis lisas, et Enefit Poweril on küll luba õlitootmises tekkivat fenoolvett põletada, ent kui uues Enefit 280 tehases tohib seda teha oma seadmes, siis vanas Enefit 140 tehases tekkinu tuleb suunata elektrijaama kateldesse. Tegelikult põletati seda hoopis Enefit 140 õlitehase enda kateldes ning see mõjutas tehase heiteid välisõhku.

"Kohus otsustas jätta Enefit Power AS-i kaebuse rahuldamata ning keskkonnaameti 2. jaanuari 2025. aasta otsuse väärteoasjas nr 940024000538 Enefit Power AS-i karistamise kohta tööstusheite seaduse § 162 lg 2 järgi rahatrahviga 110 000 eurot muutmata," teatas Viru maakohtu pressiesindaja Kirsti Ehrlich.

Tööstusheite seaduse § 162 järgi saab kompleksloa kohustuse või kompleksloa nõuete rikkumise eest juriidilist isikut karistada kuni 400 000 euroga.

Menetluskulud otsustas kohus jätta Enefit Power AS-i kanda.

Kohtuotsus ei ole jõustunud. Kohtuotsuse peale võib 30 päeva jooksul esitada kassatsioonikaebuse Riigikohtule.

"Oleme Viru maakohtu otsusega rahul – juhtumit on analüüsitud väga põhjalikult. Kindlasti ei ole keskkonnaameti eesmärgiks trahvimine, vaid teadlikkuse tõstmine ja koostöö. Keskkonnaamet tegutseb selle nimel, et ennetada keskkonnakahjusid ja toetada ettevõtteid nende keskkonnaalaste kohustuste täitmisel. Seeläbi saab ühiselt panustada puhtamasse ja kestlikumasse elukeskkonda," ütles keskkonnaameti Ida- ja Lääne-Virumaa büroo juhataja Käthlyn Lizdenis kohtuotsust kommenteerides.

"Saime kohtuotsuse dokumendid kätte ja tutvume nendega," ütles Enefiti suurenergeetika kommunikatsioonijuht Jelena Derbneva.