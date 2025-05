Hispaania ja Portugal kutsusid EL-i tugevdama Pürenee elektriühendusi

Üks Euroopa kõigi aegade suurimaid elektrikatkestusi mõjutas 28. aprillil Hispaanias ja Portugalis miljoneid inimesi, jättes nad pimedusse ning telefoni- ja internetiühenduseta. Häiritud oli ka rongi- ja lennuliiklus.

Hispaania ja Portugali elektrivõrk on ühendatud ülejäänud Euroopaga Prantsusmaa suunal vaid väikese arvu liinidega.

Hispaania ökoloogilise ülemineku minister Sara Aagesen ja Portugali energiaminister Maria da Graça Carvalho kutsusid Euroopa Komisjoni energiavolinikule Dan Jorgesenile saadetud kirjas andma takerdunud energiataristuprojektide edendamisele uut poliitilist hoogu.

"Elektrikatkestus näitas Euroopa elektrisüsteemi ühendatuse olulisust kriitilistes olukordades", kirjutasid ministrid.

Ministrid märkisid, et hoolimata teatud edusammudest on Pürenee poolsaar endiselt nõrgalt ühendatud laiema Euroopa elektrivõrguga. Ministrid kutsusid Brüsselit kiirendama piiriüleste elektriühenduste väljatöötamist.

Madrid ja Lissabon on korduvalt süüdistanud Prantsusmaad uute projektidega venitamises. Mõned ametnikud on väitnud, et Pariis püüab kaitsta oma tuumaenergiasektorit odavama Pürenee poolsaare taastuvenergia impordi eest.

Eelmise kuu ulatusliku elektrikatkestuse kindlat põhjust ei ole veel välja selgitatud.