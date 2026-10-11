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Droonid tabasid järjekordset Yandexi andmekeskust Venemaal

Välismaa
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Yandexi toidutellimise rakendus.
Yandexi toidutellimise rakendus. Autor/allikas: Kirill Kukhmar/TASS via ZUMA Press/Scanpix
Välismaa

Droonid tabasid Venemaal Vladimiris asuvat hiiglaslikku Yandexi andmekeskust, kus puhkes pärast rünnakut tulekahju ning teatati keskuse tegevuse seiskumisest koos ulatusliku katkestusega kõigis teenustes.

Oluline Venemaa-Ukraina sõjas pühapäeval, 11. oktoobril kell 9.40:

- Droonid tabasid järjekordset Yandexi andmekeskust Venemaal;

- Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 1930 sõdurit.

Droonid tabasid järjekordset Yandexi andmekeskust Venemaal

Astra andmetel teatasid Vladimiri elanikud öösel droonirünnakust ja umbes kell neli hommikul teatas Yandex ulatuslikust elektrikatkestusest enda andmekeskuses Vladimiris Energetiku mikrorajoonis, vahendas Unian.

Kohalikud elanikud teatasid veebis, et linn mattus pärast rünnakut suitsu ning postitasid ka videoid andmekeskuses toimunud plahvatusest.

Yandexi teenuste ja rakenduste töö häiretest tuleb teateid Venemaa erinevatest piirkondadest. Näiteks Rostovis on Yandex Taxi rakendused maas, mistõttu ei kuvata saadaolevaid juhte.

Samal ajal teatas Yandex, et droonirünnaku tagajärjel on nende Vladimiri andmekeskus täielikult suletud ning üle 80 ettevõtte teenuse on maas. Samuti on maas Yandex Home, Yandex Music, Telemost ja kogu Yandex Cloudi infrastruktuur.

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"Rünnakus keegi viga ei saanud," teatas Yandex ning lisas, et sündmuskohal on päästeteenistused ja ettevõte hindab võimalusi töö taastamiseks.

Andmekeskuse töö on ettevõtte teatel täielikult peatatud ning Yandex soovitas kasutajatel aktiveerida avariitaaste plaanid, kuna platvorm töötab hädaolukorra režiimis.

"Allesjäänud ressursside konfiguratsiooni peetakse ebastabiilseks," teatas ettevõte ja hoiatas, et ka tehnilise toe side võib olla häiritud, kuni meeskonnad kahjusid hindavad.

Vladimiri andmekeskus on juba kolmas, mida on viimasel ajal Ukraina droonirünnak tabanud.

9. oktoobril sai Kalugas kahjustada osa Venemaa ühe suurima veebiplatvormi Yandexi andmekeskuse infrastruktuurist. Päev varem häiris Sasovo andmekeskuse ründamine mõningaid Yandexi teenuseid, aga ka Venemaa riigiportaale, internetipanku ja mõnesid mobiilioperaatoreid.

Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 1930 sõdurit

Ukraina relvajõudude laupäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 552 840 (+1930);

- tankid 12 408 (+2);

- jalaväe lahingumasinad 25 521 (+6);

- suurtükisüsteemid 51 039 (+39);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 2205 (+4);

- õhutõrjesüsteemid 1701 (+2);

- lennukid 443 (+0);

- kopterid 356 (+0);

- maapealsed robotisüsteemid 2924 (+7);

- operatiivtaktikalised droonid 558 457 (+1531);

- tiibraketid 5126 (+0);

- laevad/kaatrid 35 (+0);

- allveelaevad 2 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid 161 503 (+557);

- eritehnika  4815 (+3).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.

Toimetaja: Karin Koppel

Allikas: Unian, BNS

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