Kurgikasvatajad kannatavad vihma tõttu

Võrreldes eelmise aastaga on praegused suveilmad sajusemad, kuid temperatuur jääb umbes samasse vahemikku. Kõige rohkem on vihmast mõjutatud kurk, teised kõrvitsalised ja maasikad.

Kenaste talu perenaine Ilona Jaanikesing nentis, et tunneb eriti kaasa väikeaiapidajatele, sest nende saak jääb tõenäoliselt tagasihoidlikuks.

"Ei tule kurgiaastat neil, ei tule ka kartuliaastat neil. Üldiselt väga-väga kesine aasta tuleb," ütles Jaanikesing.

Ta lisas, et ka kapsale, hernele ja oale, millele muidu sajused ilmad sobivad, on praegused vihmad liiast.

Maaülikooli aianduse lektor Priit Põldma tõi kehva kurgikasvu peamise põhjusena välja rohked sademed. Vihmast tingitud hapnikuvaegus mullas põhjustab kurkide arengupeetust. Sajused ilmad ei mõjuta mitte ainult kurke, vaid ka kõiki teisi kultuure.

"Taim ei taha kasvada nii, et ta juured vee sees on. Mullas peab olema piisav hapnikuvaru selleks, et taimed saaksid ilusti kasvada."

Põldma lisas, et kurk vajaks ka soojemaid temperatuure ja hapnikurikkamat mulda.

"Ööd on olnud ikkagi suhteliselt jahedad. Kurk tahaks ideaalis üle pluss 15 kraadi ööd saada," ütles Põldma.