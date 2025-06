Vihmane juuni pani Lõuna-Eesti talunikud raskesse olukorda

Tavapärasest vihmasem juunikuu on pannud Lõuna-Eestis talunikud raskesse olukorda, sest paljud põllud on liigniiskuse tõttu kahjustatud või täielikult ikaldunud. Sagedane vihm on muutnud põllud pehmeks, mistõttu põllutöömasinatega on keeruline tööd teha.

Võrumaal Mõniste lähistel asuva Ojaveere talu kartuli- ja kanepipõllult oli esmaspäevaks vesi küll taandunud, kuid kokku 100 hektari suurused kanepipõllud on vihma ja jahedate ilmade tõttu täielikult ikaldunud.

"Juuni esimestel päevadel on see külvatud, peale külvi oli paar-kolm päeva kuiva ja siis hakkas sadama. Ja jälle oli mõni päev kuiva ja tänases seisus, nagu see põld on – ei ole siin midagi tulemas," ütles Ojaveere talu peremees Allan Põder.

Palju selline selline ikaldus talule kahju on teinud?

"Täna numbrit veel ei lööks kokku, aga kindlasti jääb kindlasti sadadesse tuhandetesse," lausus Põder.

Võrumaa talupidajate liidu juhatuse esimees ja Roosu talu noorperemees Ivar Rosenberg ütles, et kui eelmistel aastatel rikkus saagi põud, siis tänavu on liigniiskus rikkunud paljude talunike suviste kultuuride põllusaagi.

"See on tähendanud, et (saagid) on jäänud ummuksisse, on lihtsalt vee all ja mädanevad seal. Ja isegi kui see vesi ära läheb pealt, siis põld on nii kinni tambitud vihma poolt, et enam ei kasva seal midagi. Isegi kui jõudis midagi maha külvata, siis ei pruugi sealt enam üles tulla," ütles Roosu talu noorperemees Ivar Rosenberg.

Missugused kultuurid kõige rohkem kannatada on saanud?

"Hetkel tundub, et on odrad, mis on kõige õrnemad liigniiskuse suhtes ja just savikamate maade peal ja madalamate maade peal. Taliviljadest rukis tükib minema pikali, hakkab lamanduma," ütles Rosenberg.