Autojuhid ületavad loomade teeületuskohtades pidevalt kiirust

Tallinna-Tartu maanteele 2020. aastal paigaldatud loomtuvastussüsteem võimaldab loomadel ohutult teed ületada. Kui palju metsloomi viimase nelja aasta jooksul ka teed ületanud on, ei ole teada.

Tallinna-Tartu maantee Kose-Võõbu teelõigul sõites märkab autojuht teele paigaldatud loomatuvastussüsteemi, mis tuvastab tee ääres viibivad loomad. Looma tuvastamise korral hakkavad ületuskohale eelnevad muutuva teabega liiklusmärgid vilkuma, mis annab juhile teada, et sõidukiirust tuleb alandada 70 kilomeetrini tunnis. Transpordiameti liiklusjuhtimiskeskuse juhataja Siim Vaikmaa tõdeb, et suurem osa autojuhte kiiruspiirangust siiski kinni ei pea.

"Ja mõõtmised siis on näidanud, et umbes kaks kolmandik sõidukitest ületab lubatud kiirust nendes loomaületuse kohtades. Ja kuskil 42 protsenti ületab rohkem kui 10 kilomeetrit tunnis," ütles Vaikmaa.

Täna ei ole aga transpordiametil teada, kui palju loomi igapäevaselt teed ületab. Siim Vaikmaa sõnul ei ole hetkel plaanis uut põhjalikku uuringut teha. Viimased andmed pärinevad nelja aasta tagusest transpordiameti tellitud uuringust, kus selgus kui palju metsloomi ühe kuu jooksul teed ületab. Vaikmaa jagab 2021. aasta maikuu andmeid.

"Neid ületusi näiteks metskitsede puhul oli umbes 25 korda, siis põtrade puhul ületati 12 korral teed, kaheksal korral ka näiteks karu," rääkis Vaikmaa.

Eesti Jahimeeste Seltsi "Ulukid teel" projektijuht Urmas Salmu ütleb, et sel aastal on metsloomadega juhtunud õnnetuste arv veidi väiksem kui eelneval aastal.

"Kui tänavu aasta on juuli lõpuks kokku kõiki liiklusõnnetus teateid metsloomadega 1915, siis läinud aastal oli 2064," ütles Salmu.

Eesti Liikluskindlustuse Fondi juhatuse liige Andres Piirsalu sõnab, et kõige rohkem õnnetusi juhtub oktoobrist jaanuarini, mil teeolud on kehvad ja nähtavus halb.

"Keskmiselt 60 protsenti tõuseb loomadega kokkupõrgete arv vabatahtlikus sõidukikindlustuses oktoobris võrreldes eelnevate kuudega," ütles Piirsalu.

Urmas Salmu rõhutab, et õnnetusi aitab ennetada, kui sõites olla tähelepanelik ning roolis vältida kõrvaliste asjadega tegelemist. Salmu toob välja, et sõites tuleb eriti valvas olla varahommikutel ja hilisõhtutel.