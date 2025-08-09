X!

Kreeka jogurti müük on viimastel aastatel kiiresti kasvanud

Piimatoodete rivi kaupluses.
Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Kreeka jogurtite müük on Eestis viimastel aastatel jõudsalt kasvanud, näitavad nii tootjate kui poekettide andmed. Kõige enam ostetakse maitsestamata kreeka jogurtit.

Valio toodetav Alma kreeka jogurtite seeria tuli turule ligi kümme aastat tagasi. Valio Eesti turundus- ja tootearendusdirektor Nele Jõemaa ütles ERR-ile, et Eesti tarbijate seas on kreeka jogurt üha populaarsem ja tublis müügikasvus.

"Enim ostetakse Alma maitsestamata kreeka jogurtit 370-grammises ja 180-grammises topsis ning kui seerias on erinevad maitsetatud tooted aastate jooksul vahetunud, siis need on tarbijate kindlad lemmikud ja viimase aastaga kasvanud lausa ligi 50 protsenti," lausus Jõemaa.

Kreeka jogurtite müügiedu täheldavad ka poeketid. Coop Eesti Keskühistu ostudirektor Oliver Rist ütles, et neil on kreeka jogurtite müük viimase kolme aasta lõikes koguseliselt pisut üle viiendiku kasvanud.

"Jogurti üldnumber oli samal perioodil kerges languses, kuid siin tuleb arvestada kahe detailiga: kreeka jogurt moodustab üldisest siiski pigem väikese osa ja üldine tarbimine on viimastel aastatel tervikuna olnud löögi all," tõdes Rist.

Rimi Eesti ostujuhi Marilin Jürissoni sõnul suurenes nende poodides kreeka jogurtite müük vahemikus 2022. aastast kuni eelmise aastani jõudsalt, ühikutes 27 protsenti.

"Suurim oligi müügikasv just 2022. ja 2023. aasta võrdluses, ulatudes 19 protsendini," märkis Jürisson.

Enim ostetakse ka Rimist maitsestamata kreeka jogurtit – need moodustavad seda liiki jogurtite müügist lausa 70 protsenti. Sortimendis on erinevaid kreeka jogurteid samal ajal Jürissoni sõnul vähemaks jäänud.

Ostjateks on seejuures pigem nooremad inimesed: Coopi ostudirektorütles, et kreeka jogurti peamise ostja vanus jääb 25-30 aasta kanti.

Valio esindaja tõi kreeka jogurti võimaliku populaarsuse kasvu põhjusena välja, et see on tänu kõrgele valgusisaldusele ning puhtale koostisele omandanud supertoidu kuvandi ning praegune proteiinirikaste toodete trend toetab omakorda ka kreeka jogurtite tarbimist. Ka ERR kajastas hiljuti kõrge valgusisaldusega toodete suurt müügiedu.

"Lisaks teeb tarbija üha teadlikumaid valikuid ning soovib puhta koostisega tooteid," sõnas Jõemaa ning lisas, et ühtlasi on kreeka jogurti kasutusvaldkond väga lai, sest see sobib nii puhtalt söömiseks kui ka erinevate toitude valmistamiseks.

Toimetaja: Karin Koppel

