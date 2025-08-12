Otse kell 12: Tallinna linnavalitsuse pressikonverentsil Ossinovski ja Jašin

Pressikonverentsil käsitletavad teemad: ülevaade Tallinna linnavalitsuse istungist, uute õpetajate värbamise seisust, koostöö laiendamisest asendusõpetajate programmiga ja koostööst MTÜ-ga Peaasi.

Teisipäeval kell 12 algaval Tallinna linnavalitsuse pressikonverentsil osalevad linnapea Jevgeni Ossinovski (SDE) ja abilinnapea Aleksei Jašin (Eesti 200). ERR-i portaal näitab pressikonverentsi otsepildis.

