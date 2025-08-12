Helsingis valiti maailma koertenäitusel selle aasta ilusam koer

Megan ehk täisnimega Black Majesty Some Say, kes on väike Vendeeni basset-grifoon, pärjati äsja Helsingis toimunud maailma koertenäitusel selle aasta kõige kaunimaks koeraks. Horvaatia koerakasvatajatele on see esimene nii suur tunnustus.

"Mulle isiklikult on see väga suur saavutus, igaühe jaoks, kes käib koertega näitustel, on see suure unistuse täitumine. See on tore tunnustus tööle, mida me oleme teinud," sõnas Megan'i perenaine Iva Raic.

Iva lisab, et ehkki Megan on oma tõu peaaegu ideaalne esindaja, ei tea ta, miks žürii ta tuhandete seast parimaks tunnistas.

Nelja-aastase kaunitari väikevend Presto elab Eestis ja on samuti üliedukas näitusekoer. Maailmas on need vahvad tegelased tegelikult üsna haruldased – aretatud on nad Prantsusmaal pargijäneste jahiks.

"Eestis ja lähiümbruses sellist tüüpi jahti ei peeta, see on ka üks põhjus, miks meil neid on vähem. Küll aga seda tõugu koer on niivõrd naljakas, ta on nagu väike kloun, nendea näituse ringis joosta on imeline tunne. Nad annavad endast kõik. Ta on nii elav ja dünaamiline koer," ütles Eesti kennelliidu volikogu liige ja Presto perenaine Kristine Siitan.

Samas hoiatab Kristine, et tegemist ei ole kõige lihtsama tõuga kodus pidamiseks.

"Tuleb arvestada et sellel koeral peavad olema piirid, kuna tegemist on väga tugevate instinktidega koeraga," lisas Kristine.