Automaksu jõustamine on maksma läinud 1,3 miljonit eurot

"Mootorsõidukimaksu arenduste kulu, rakenduse loomise ja tootestamise kulu on olnud praeguse hetkeni circa 1,3 miljonit eurot," ütles MTA peadirektori asetäitja maksude alal Raili Roosimaa teisipäeval ERR-ile

"Oleme mootorsõidukimaksu väljatöötamise tarbeks võtnud ametisse tööle ka täiendavalt kaks inimest, kes igapäevaselt ainult mootorsõidukimaksu teemadega tegelevad. Muude ülesannete tarbeks, mis mootorsõidukimaksuga seotud on, oleme kasutanud olemasolevat tööjõudu ja vahendeid ümber jaganud ka ameti sees seoses muude külgnevate ülesannetega, mis see maks on meile kaasa toonud," rääkis Roosimaa.

Ta lisas, et maksu kehtestamiseks vajalike töödega alustati juba eelmisel aastal ja ka sel aastal on sellesse tehtud juba mõningaid muudatusi, täiendusi ja parendusi.

Maksuameti peadirektori asetäitja ütles ka, et kuigi praegu on teemaks tõusnud maksu võimalik muutmine või ärajätmine, siis amet ootab poliitilise otsuse ära enne, kui midagi oma töös muutma hakkab.

Praeguseks tööle võetud inimesed on aga ametis ka automaksu kehtima hakkamisega kaasnenud probleemide lahendamisega, selgitas Roosimaa. "Meil on vaja vaietele vastata, inimesed jäävad võlgu ja on vaja maksuvõlgadega tegeleda. Ehk et selliseid ülesanded, millised meil ametis niikuinii on ka teiste maksudega seoses, on töömahu kasvu mõttes mootorsõidukimaks kaasa toonud. Aga konkreetselt ainult selle maksuga ja selle maksuga seotud küsimustega, nii selle rakenduse ja seaduse tõlgendamise ja väga spetsiifiliste mootorsõidukimaksu küsimustega tegeleb meil kaks inimest," rääkis ta.

Mootorsõidukimaks, mis koosneb sõiduki registreerimistasust ja iga-aastasest maksust, hakkas kehtima 1. jaanuaril 2025.