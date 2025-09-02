X!

Automaksu jõustamine on maksma läinud 1,3 miljonit eurot

Eesti
Kasutatud autode müügiplats
Kasutatud autode müügiplats Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Eesti

Mootorsõidukimaksu kehtestamisega kaasnenud ümberkorraldused ja arendused on maksu- ja tolliametile (MTA) maksma läinud umbes 1,3 miljonit eurot, ütles ameti asejuht.

"Mootorsõidukimaksu arenduste kulu, rakenduse loomise ja tootestamise kulu on olnud praeguse hetkeni circa 1,3 miljonit eurot," ütles MTA peadirektori asetäitja maksude alal Raili Roosimaa teisipäeval ERR-ile

"Oleme mootorsõidukimaksu väljatöötamise tarbeks võtnud ametisse tööle ka täiendavalt kaks inimest, kes igapäevaselt ainult mootorsõidukimaksu teemadega tegelevad. Muude ülesannete tarbeks, mis mootorsõidukimaksuga seotud on, oleme kasutanud olemasolevat tööjõudu ja vahendeid ümber jaganud ka ameti sees seoses muude külgnevate ülesannetega, mis see maks on meile kaasa toonud," rääkis Roosimaa.

Ta lisas, et maksu kehtestamiseks vajalike töödega alustati juba eelmisel aastal ja ka sel aastal on sellesse tehtud juba mõningaid muudatusi, täiendusi ja parendusi. 

Maksuameti peadirektori asetäitja ütles ka, et kuigi praegu on teemaks tõusnud maksu võimalik muutmine või ärajätmine, siis amet ootab poliitilise otsuse ära enne, kui midagi oma töös muutma hakkab.

Praeguseks tööle võetud inimesed on aga ametis ka automaksu kehtima hakkamisega kaasnenud probleemide lahendamisega, selgitas Roosimaa. "Meil on vaja vaietele vastata, inimesed jäävad võlgu ja on vaja maksuvõlgadega tegeleda. Ehk et selliseid ülesanded, millised meil ametis niikuinii on ka teiste maksudega seoses, on töömahu kasvu mõttes mootorsõidukimaks kaasa toonud. Aga konkreetselt ainult selle maksuga ja selle maksuga seotud küsimustega, nii selle rakenduse ja seaduse tõlgendamise ja väga spetsiifiliste mootorsõidukimaksu küsimustega tegeleb meil kaks inimest," rääkis ta.

Mootorsõidukimaks, mis koosneb sõiduki registreerimistasust ja iga-aastasest maksust, hakkas kehtima 1. jaanuaril 2025.

Toimetaja: Mait Ots

Samal teemal

UUS HOOAEG!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

13:54

Venemaa korraldas taas öise õhurünnaku Uuendatud

13:43

Mart Vain: ravivalikute puudumine paneb patsiendid ebavõrdsesse olukorda

13:28

Leedu korvpallikoondise tähe vigastus osutus tõsiseks

13:28

Katri Raik oli sunnitud oma Narva valimisliidule uue nime panema Uuendatud

13:20

Harri Tiido: noortest ja nutiseadmetest

13:05

Headreadi raamatuaasta blogi: Richard Powersi "Ilmapuu" ja "Hämming"

13:01

Trammis Eesti 200 kampaaniat lubanud TLT rikkus enda reegleid Uuendatud

13:01

Automaksu jõustamine on maksma läinud 1,3 miljonit eurot

12:58

Auli Andersalu-Targo: olla üksinda kellegi päästja on üliraske

12:57

Donnarumma jätkab karjääri Manchester City väravapostide vahel

laulu- ja tantsupidu

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

01.09

Neste loobub kütuse sooduskaartidest ja alandas tanklates hindu Uuendatud

01.09

Suri perearst Le Vallikivi

01.09

Sõja 1286. päev: Ukraina teatas kahe Vene kopteri ja puksiirlaeva hävitamisest Uuendatud

01.09

Eesti korvpallikoondis jäi Türgile alla 20 punktiga Uuendatud

01.09

Keskkonnaamet sulges Endla looduskeskuse

13:54

Venemaa korraldas taas öise õhurünnaku Uuendatud

01.09

Elektrilevi soovib riigilt kümneid miljoneid eurosid juurde

01.09

Ülivõimas Saksamaa päästis Eesti koondise nukrast rekordist

09:00

Galerii: päästjate, politseinike ja õpetajate meeleavaldus valitsushoone ees

01.09

Eesti õige keskmine palk oli II kvartalis 2126 eurot, tõus 5,9 protsenti Uuendatud

ilmateade

loe: sport

13:28

Leedu korvpallikoondise tähe vigastus osutus tõsiseks

12:57

Donnarumma jätkab karjääri Manchester City väravapostide vahel

12:23

Selgus Eesti koondise koosseis Rahvuste krossiks

11:51

Virves: lõpptulemusest hoolimata olen Paraguay ralliga rahul

loe: kultuur

13:05

Headreadi raamatuaasta blogi: Richard Powersi "Ilmapuu" ja "Hämming"

12:46

Hanna Junti toob Noorsooteatris lavale nelja põlvkonna emade ja tütarde lood

11:49

Galerii: Lõppesid Janno Jürgensi mängufilmi "Mind ei ole sinust eraldi" võtted

10:22

Kirjanduslikud kolmapäevad alustavad 63. hooaega Värske Rõhu sünnipäevaga

loe: eeter

12:58

Auli Andersalu-Targo: olla üksinda kellegi päästja on üliraske

11:34

Põlengus kodu kaotanud aednik Harri Poom: loodan kasvuhoonesse toa ehitada

01.09

Kristjan Hirmo hakkab tudengeid õpetama: kõrvaklappe ma varna ei riputa

01.09

Sabatipuhkuselt ametisse naasnud Viilma: sellise tempoga ei saanud edasi minna

Raadiouudised

12:35

Prantsusmaa süüdistab Itaaliat jõukate maksumaksjate endale meelitamises

12:20

Raadiouudised (02.09.2025 12:00:00)

10:00

Ootamatult suur huvi perearstiõppe vastu pani küsima lisakohti

09:50

Majanduslik vägivald on levinud probleem

09:25

Raadiouudised (02.09.2025 09:00:00)

01.09

Päevakaja (01.09.2025 18:00:00)

01.09

Elektrilevi: riigi ootuste täitmiseks tuleb võrgutasu oluliselt tõsta

01.09

Raadiouudised (01.09.2025 15:00:00)

01.09

Kõik võimalused Tartus koalitsiooni moodustamiseks on lahtised

01.09

Soome valitsuse eelarvekõnelusi varjutab poliitikute keelekasutus

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo