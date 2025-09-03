Kompartei näitas Hiina ajaloo suurimal sõjaväeparaadil uut relvastust

Kolmapäeval leidis Pekingis aset suurejooneline sõjaväeparaad, kus kommunistlik partei tutvustas Hiina uusimat sõjatehnikat. Hiina uut relvastust käisid kaemas ka Põhja-Korea diktaator Kim Jong-un ja tema Venemaa ametivend Vladimir Putin.

Inimesed hakkasid kogunema juba koidikul pealinna Tiananmeni ehk Taevase Rahu väljakule.

Väljakule olid püstitatud hiiglaslikud kuldsed numbrid 1945 ja 2025, mis meenutasid Teise maailmasõja lõpust möödunud 80 aastat.

Inimesed lehvitasid õhinal Hiina lippe, samal ajal kui ühendkoorid laulsid Jaapani-vastast hümni, rusikaid õhku viibutades.

Sõjaväeorkestrid lasid kõlada trompetitel, samal ajal kui sõdurid väljakul marssisid.

Tumehalli stalinistlikku frentši riietatud Xi Jinping seisis lahtises mustas limusiinis, mis sõitis mööda valvelseisangus väeüksustest.

"Seltsimehed, teete rasket tööd!" hüüdis ta korduvalt nelja mikrofoni, enne kui ühines oma külaliste, sealhulgas Putini ja Kimiga, tribüünil Tiananmeni väljakul asuva Mao Zedongi portree juures.

Kõrgetest aukandjatest möödusid paraadil mandritevahelised ballistilised raketid (ICBM), raketiheitjad ja lahingutankid ning sõdurid marssisid täpselt koordineeritud sammul tihedates rivides.