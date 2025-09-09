X!

Eelarvenõukogu: puudujäägi täiendav suurendamine pole põhjendatud

Majandus
Valitsus riigieelarvet ja RES-i arutamas
Valitsus riigieelarvet ja RES-i arutamas Autor/allikas: Jürgen Randma/riigikantselei
Majandus

Riigi rahandusprognoose ja eelarvestrateegiat hindav eelarvenõukogu nendib oma värskes arvamuses, et kui Eesti praegusi kaitse-eesmärke saab saavutada väiksema eelarvepuudujäägiga kui 4,5 protsenti SKP-st, pole puudujäägi süvendamine muude eelarveotsustega põhjendatud.

Eelarvenõukogu kiidab heaks rahandusministeeriumi suvise majandusprognoosi, mis on sel sügisel peetavate eelarvearutelude alus. Sealt selgub, et 2025. aasta oodatust väiksem eelarvepuudujääk ei tähenda riigirahanduse olukorra püsivat paranemist.

Rahandusministeeriumi suveprognoosi järgi ulatub valitsussektori eelarvepuudujääk 2026. aastal nelja protsendini SKP-st ja 2027. aastal 3,8 protsendini SKP-st. Eelmise prognoosiga võrreldes on puudujääk suurem, kuna kaitsekulud kasvavad järsult, samas kui julgeolekumaksu tuluprognoosi on vähendatud.

Järgmiste aastate eelarvepuudujääk tohib ületada tavapärast piiri (kolm protsenti SKP-st), kuna valitsus kasutab kaitsekulude suurendamiseks Euroopa Liidu eelarvereeglite ajutist vabastusklauslit. Lisaks plaanitakse taas leevendada kodumaiseid eelarvereegleid.

Eelarvenõukogu rõhutab, et mida suuremaks kujuneb eelarvepuudujääk vabastusklausli ajal, seda suuremaks kujuneb ka eelarveparanduse vajadus selle järel.

"Kui Eesti tänast kaitsevõime-eesmärki (kaitsekulude tase viis protsenti SKP-st) on võimalik saavutada väiksema puudujäägiga kui 4,5 protsenti SKP-st, nagu näitab rahandusministeeriumi suveprognoos, pole puudujäägi süvendamine muude eelarveotsustega põhjendatud," seisab eelarvenõukogu arvamuses.

"Suurema puudujäägiga kaasneks kiirem võlakoormuse ja intressikulude kasv ning väiksem eelarvepuhver, millega tulevastele kriisidele vastu minna. Suveprognoosi järgi jõuab Eesti võlakoormus 30 protsendi lähedale SKP-st juba 2028. aastal."

Eelarvenõukogu peab põhikirja kohaselt andma hinnangu riigi makromajandus- ja rahandusprognooside kohta, samuti eelarvestrateegia kohta ning valitsussektori struktuurse eelarvepositsiooni eesmärgi saavutamise kohta.  

Eelarvenõukogu koosneb kuuest liikmest. Selle esimehe, aseesimehe ja neli liiget nimetab viieks aastaks ametisse Eesti Panga nõukogu keskpanga presidendi ettepanekul. Eelarvenõukogu esimees on Peter Lõhmus.

Eelarvenõukogu arvamus täismahus

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

Samal teemal

arvo pärt 90

ela omadele kaasa

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

08:49

TÄNA OTSE | Vassiljev ja Teniste jätavad koondisega hüvasti

08:42

Pern loodab varjatud rahastamise kriminaalasjas sügisel kahtlustuseni jõuda

08:40

ERR-i teleuudised kell 7:00

08:26

Südamerabandust võivad põhjustada pisikud

08:24

Kongress avaldas Trumpi väidetava kirja Epsteinile

08:20

Eelarvenõukogu: puudujäägi täiendav suurendamine pole põhjendatud

08:10

Kaupade eksport kasvas üheksa protsenti, kuid seda reekspordi hüppe tõttu

08:06

KUULA TÄNA | "Võimla". Korvpalli EM, jalgpallikoondis ja tenniseaasta

07:58

Osa omavalitsusi on muutnud õpetajate palgaarvestust

07:38

Otse kell 10: kaitseminister Pevkuri ettekanne riigikogu ees

tutvu ajakavaga

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

laulu- ja tantsupidu

Loetumad uudised

08.09

Sõja 1293. päev: Sõrskõi kinnitusel vabastasid Ukraina väed augustis 58 ruutkilomeetrit Uuendatud

08.09

USA-s tappis kodutu mees sõjapõgenikust ukrainlanna

08.09

Prantsusmaa valitsus lagunes Uuendatud

08.09

Vegtindi omanik: kapten oli joobes

08.09

Venemaa helikopter rikkus pühapäeval Eesti õhupiiri

08.09

Fotod: Kalarannas sõitis laev tehnilise rikke tõttu madalikule Uuendatud

07.09

Sõja 1292. päev: Venemaa ründas Ukrainat üle 800 drooniga

08.09

Läti nõuab 841 Vene kodaniku lahkumist oktoobri keskpaigaks

08.09

Ülitöödeldud toit käib tervisele

08.09

Kai Realo: tegelema peaks sotsiaal- ja tervishoiukuludega, mitte automaksuga

ilmateade

loe: sport

08:49

TÄNA OTSE | Vassiljev ja Teniste jätavad koondisega hüvasti

08:06

KUULA TÄNA | "Võimla". Korvpalli EM, jalgpallikoondis ja tenniseaasta

08.09

Tiisaar ja Korotkov lõpetasid MK-hooaja pronksmedaliga

08.09

Tartus avati unikaalne õhkrelva lasketiir

loe: kultuur

08.09

Taavi Tõnisson: lastega tuleb rääkida ausalt ja ilustamata

08.09

Kuressaare teatri uus lavastus "Ballaad" rändab publikuga saalist saali

08.09

Rahvusringhäälingu kanalid teevad kummarduse Arvo Pärdi ees

08.09

Margit Mutso arhitektuurikommentaar: inimlikus linnas saab kontvõõras ühegi pennita hakkama

loe: eeter

08.09

Evelin Samuel-Randvere: Eurovisiooniga kaasnenud tähelepanu oli minu jaoks liig

08.09

Botaanik: tundmatu seene puhul peab alati seenejalga ja kübaraalust uurima

08.09

Kadunud seenelised täidavad patrullkoerte sügise tööga

08.09

Video: "Terevisioonis" valmistati tervislikke maiustusi

Raadiouudised

08.09

Esmaspäeval algas riigikogu sügisistungjärk

08.09

Riik tahab laiendada Alutaguse rahvusparki, kuid kohalik volikogu on vastu

08.09

Varro Vooglaid pöördus politsei vastu andmekaitse inspektsiooni

08.09

Päevakaja (08.09.2025 18:00:00)

08.09

Kuressaare teatris mängitakse sama etendust korraga neljas saalis

08.09

Riigikogu õiguskomisjon otsustas võtta kirikute seadus muutmata kujul uuesti vastu

08.09

Raadiouudised (08.09.2025 15:00:00)

08.09

Narva-Jõesuus plaanitakse uppunud kalalaeva vrakk merest välja tõsta

08.09

Alutaguse tervisespordikeskuses alustatakse suusarajaäärsete puude raiet

08.09

Lähipäevil ilm jahedamaks ei lähe

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo