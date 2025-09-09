Eelarvenõukogu: puudujäägi täiendav suurendamine pole põhjendatud

Riigi rahandusprognoose ja eelarvestrateegiat hindav eelarvenõukogu nendib oma värskes arvamuses, et kui Eesti praegusi kaitse-eesmärke saab saavutada väiksema eelarvepuudujäägiga kui 4,5 protsenti SKP-st, pole puudujäägi süvendamine muude eelarveotsustega põhjendatud.

Eelarvenõukogu kiidab heaks rahandusministeeriumi suvise majandusprognoosi, mis on sel sügisel peetavate eelarvearutelude alus. Sealt selgub, et 2025. aasta oodatust väiksem eelarvepuudujääk ei tähenda riigirahanduse olukorra püsivat paranemist.

Rahandusministeeriumi suveprognoosi järgi ulatub valitsussektori eelarvepuudujääk 2026. aastal nelja protsendini SKP-st ja 2027. aastal 3,8 protsendini SKP-st. Eelmise prognoosiga võrreldes on puudujääk suurem, kuna kaitsekulud kasvavad järsult, samas kui julgeolekumaksu tuluprognoosi on vähendatud.

Järgmiste aastate eelarvepuudujääk tohib ületada tavapärast piiri (kolm protsenti SKP-st), kuna valitsus kasutab kaitsekulude suurendamiseks Euroopa Liidu eelarvereeglite ajutist vabastusklauslit. Lisaks plaanitakse taas leevendada kodumaiseid eelarvereegleid.

Eelarvenõukogu rõhutab, et mida suuremaks kujuneb eelarvepuudujääk vabastusklausli ajal, seda suuremaks kujuneb ka eelarveparanduse vajadus selle järel.

"Kui Eesti tänast kaitsevõime-eesmärki (kaitsekulude tase viis protsenti SKP-st) on võimalik saavutada väiksema puudujäägiga kui 4,5 protsenti SKP-st, nagu näitab rahandusministeeriumi suveprognoos, pole puudujäägi süvendamine muude eelarveotsustega põhjendatud," seisab eelarvenõukogu arvamuses.

"Suurema puudujäägiga kaasneks kiirem võlakoormuse ja intressikulude kasv ning väiksem eelarvepuhver, millega tulevastele kriisidele vastu minna. Suveprognoosi järgi jõuab Eesti võlakoormus 30 protsendi lähedale SKP-st juba 2028. aastal."

Eelarvenõukogu peab põhikirja kohaselt andma hinnangu riigi makromajandus- ja rahandusprognooside kohta, samuti eelarvestrateegia kohta ning valitsussektori struktuurse eelarvepositsiooni eesmärgi saavutamise kohta.

Eelarvenõukogu koosneb kuuest liikmest. Selle esimehe, aseesimehe ja neli liiget nimetab viieks aastaks ametisse Eesti Panga nõukogu keskpanga presidendi ettepanekul. Eelarvenõukogu esimees on Peter Lõhmus.

Eelarvenõukogu arvamus täismahus