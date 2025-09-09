X!

Vitsur: käibemaksu langetamine aitaks Eestit odavamaks muuta

Majandus
Heido Vitsur
Heido Vitsur Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Majandus

Eesti peaks tõsiselt kaaluma toiduainete käibemaksu langetamist, sest toidu hind on meil Euroopa kontekstis väga kallis, ütles majandusanalüütik Heido Vitsur.

Vitsur rääkis ERR-ile, et kui isegi Rootsi, mille konkurentsivõime on tugev, pidas vajalikuks oma konkurentsivõime hoidmiseks toiduainete käibemaksumäära langetada, siis peaks meilgi seda võimalust samuti tõsiselt kaalutama, et Eesti odavamaks muuta, mitte vaagima tulumaksutõusu ärajätmist.

Vitsur selgitas, et käibemaks läheb nii või teisiti hindadesse, samas kui tulumaks mõjutab teatud sissetulekuga inimeste käitumist ning suurendab nõudlust, mistõttu võib see isegi hinnatõusule kaasa aidata.

"Nii et kui me tahame ennast odavamaks teha või kallinemist pidurdada, siis on ainuke võimalus teha neid samme, mis aitaks hindu alandada. Ega Rootsi nalja pärast seda ei teinud," sõnas majandusanalüütik.

Küsimusele, kas langetama peaks üldist käibemaksumäära või toiduainete käibemaksu, vastas Vitsur, et surve hinnatõusule tuleb kindlasti just toiduainete hindadest, mille poolest on Eesti Euroopas väga kallis maa.

"Mitte üldise hinnataseme poolest, vaid just toiduainete hinna poolest, sest minu arust on Euroopas ainukene riik peale Eesti veel Taani, kus käibemaks on sama kõikidele kaupadele," selgitas Vitsur. "Mujal on kõikjal toidu käibemaks tunduvalt madalam. Ikka seal, kus Rootsil, umbes kuue protsendi juures ehk neli korda tavalisest madalam."

Eesti konjunktuuriinstituudi peadirektor Peeter Raudsepp ütles "Terevisioonis", et toiduainete käibemaksumäära alandamine tooks kindlasti tihedas konkurentsis hindu alla, aga ei maksa endale seada ootust, et selle järel aeg justkui seiskuks.

Majanduses on kõik dünaamiline ja hinnad muutuvad ikkagi ning kui oleme EL-is praegu inflatsioonitempo poolest esimene, siis jääme kõrge inflatsioonitasemega riigiks ka edaspidi.

"Toome näite, et kui näiteks alandaksime käibemaksumäära toiduainetele või mõningatele toiduainetele 11 protsendipunkti võrra ja meie hinnad kallinevad aastas kas või ainult viis protsenti /.../, siis võime ainult arvutada, kui kiiresti viieprotsendilise aastase hinnatõusuga see 11-protsendipunktine käibemaksumäära alandamine meil hinnatasemes käest ära kaob," selgitas Raudsepp.

Teiste riikide toiduainete käibemaksulangetused on tema hinnangul andnud tulemusi, kuid selle sammu puhul ei saa eesmärk olla ainult inimeste toimetuleku parandamises, vaid kriisist tuleb välja tuua ka toidusektor ning see kasvama saada.

"Täna on ette näha, et teisel poolaastal ei parane inimeste ostuvõime mitte kuidagi, pigem halveneb ja seetõttu nimetangi toidusektoris aset leidvat kriisiks. Olukord on halb, aga tal on kõik eeldused veelgi halveneda," ütles konjunktuuriinstituudi juht.

Ta märkis, et peab toiduainete käibemaksu langetamist Eestis väga tõenäoliseks, iseasi on aga, millal see juhtub.

Toimetaja: Karin Koppel

Samal teemal

arvo pärt 90

ela omadele kaasa

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

12:40

Kinodesse jõuab Soome, Eesti ja Rootsi koostöös valminud mängufilm "Orenda"

12:40

Välja müüdud Draama festival kogus üle 5000 külastuse

12:35

Raadiouudised (09.09.2025 12:00:00)

12:35

Ukraina viis väidetavalt rivist välja Pensas asuvad kütusetrassid Uuendatud

12:28

Keskkriminaalpolitsei kahtlustab Enefit Greeni tagasiostul siseinfo leket

12:19

Kaitseväe juhataja: Venemaa ei ole võitmatu kuue meetri pikkune hiiglane

11:57

Vitsur: käibemaksu langetamine aitaks Eestit odavamaks muuta

11:56

Sakslaste poolt kahtlustatud Eesti laevafirma: see on lihtsalt naljakas

11:54

Keldo soovib teada, kuidas rahastatakse ENMAK-is kirjeldatud miljardiinvesteeringuid

11:46

Galerii: Temufi avas juubelihooaja

tutvu ajakavaga

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

laulu- ja tantsupidu

Loetumad uudised

08.09

Sõja 1293. päev: Sõrskõi kinnitusel vabastasid Ukraina väed augustis 58 ruutkilomeetrit Uuendatud

08.09

Prantsusmaa valitsus lagunes Uuendatud

08.09

Vegtindi omanik: kapten oli joobes

12:35

Ukraina viis väidetavalt rivist välja Pensas asuvad kütusetrassid Uuendatud

08.09

Venemaa helikopter rikkus pühapäeval Eesti õhupiiri

08.09

Meedia: Saksa politsei kahtlustab Eesti firma heaks töötavat laeva luuramises

08:24

Kongress avaldas Trumpi väidetava kirja Epsteinile

09:49

USA tootjalt hangitud täpsusrelvad läksid kõik garantiiremonti

08.09

Läti nõuab 841 Vene kodaniku lahkumist oktoobri keskpaigaks

08.09

Varro Vooglaid kaebas politsei peale andmekaitse inspektsiooni

ilmateade

loe: sport

11:32

KUULA | "Võimla". Korvpalli EM, jalgpallikoondis ja tenniseaasta Uuendatud

11:09

Tarvi Pürn jäädefitsiidist Tallinnas: meil on sihikul kaks võimalust

10:05

Järvela: Vassiljev on Eesti jalgpallikoondise ajaloo kõige mõjukam mängija

09:15

Iisrael ja Itaalia korraldasid Ungaris üheksa väravaga trilleri

loe: kultuur

12:40

Kinodesse jõuab Soome, Eesti ja Rootsi koostöös valminud mängufilm "Orenda"

12:40

Välja müüdud Draama festival kogus üle 5000 külastuse

11:46

Galerii: Temufi avas juubelihooaja

10:06

Andres Lõo andis välja uue lühialbumi "Different Glow"

loe: eeter

11:29

Video: kuidas lõppes "Ringvaate" roheliste tomatite kunstküpsetamine?

11:10

Ekspert: tehisintellekt võib anda lastele sobimatuid soovitusi

10:57

Kokk: tervislik snäkk sobib nii trenni järel kui telekast sporti nautides

10:26

Aasta aega kaine olnud Sandra Sillamaa: lapsed oleksid võinud emast ilma jääda

Raadiouudised

10:25

Norra valimiste järel jätkab senine vasakpoolne valitsus

10:25

Omavalitsused muudavad õpetajate palkade arvestamise süsteemi

09:25

Raadiouudised (09.09.2025 09:00:00)

08.09

Esmaspäeval algas riigikogu sügisistungjärk

08.09

Riik tahab laiendada Alutaguse rahvusparki, kuid kohalik volikogu on vastu

08.09

Varro Vooglaid pöördus politsei vastu andmekaitse inspektsiooni

08.09

Päevakaja (08.09.2025 18:00:00)

08.09

Kuressaare teatris mängitakse sama etendust korraga neljas saalis

08.09

Riigikogu õiguskomisjon otsustas võtta kirikute seadus muutmata kujul uuesti vastu

08.09

Raadiouudised (08.09.2025 15:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo