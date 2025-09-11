Kaupmees: juurdehindlused on suurimad kauasäilivatel kaupadel

"Marginaalid on kaubagrupiti erinevad – seal, kus hinnakonkurents on kõige teravam, on ka marginaalsus kõige madalam – räägime siin liha- ja piimatoodetest, puu- ja juurviljast. Kui rääkida kõrgema marginaaliga asjadest, siis need on võib-olla kauasäilivad asjad, esmatarbetooted," rääkis Niitaru neljapäeval "Terevisioonis".

Tema sõnul on kõige volatiilsemad hinnad puu- ja juurviljadel, mille hanked toimuvad iganädalaselt ning nende hinnad võivad tihti muutuda.

"Aga üldjuhul ülepäeviti hinnamuudatuse otsuseid ei tehta, kõik jälgivad üksteise tegevusi turul, kogutakse andmeid ja vastavalt sellele siis reageeritakse. Ühepäevaseid muutusi on ikka väga vähe. Kilepiim on see, millele kaupmees praegu peale maksab, et hinda sellisena hoida," rääkis Prisma kauplusteketi esindaja.

Niitaru ütles, et Prismas on kampaaniatoodete osakaal kasvanud 25 protsendi peale ning allahindlusi püütakse pakkuda kõikides tootegruppides.

"Kindlasti on mõned tootegrupid, kus kampaaniahindade osakaal suurem, eriti seal, kus tavahinnad on selgelt tõusnud – kohvi, magus. Kohvi kampaaniamüük on selgelt üle 50 protsendi. Aga on ka valdkondi, kus kampaaniamüük nii laialdane ei ole nagu esmatarbetooted, imikukaubad, kus väga palju sõltub ka sellest, milline tavapärane hinnatase on," rääkis ta.

Niitaru ütles ka, et nende ketis tehtav hinnavaatlus rohkem kui 20 000 kauba kohta näitab, et augusti sisendhinnad tõusid ilma käibemaksu mõjuta 3,6 protsenti ja reaalsed väljamüügihinnad tõusid ketis 1,5 protsenti, mis näitab, et Prisma on suure osa hinnatõusust enda kanda võtnud.

Ta tõdes, et loomupärane hinnatõus on paratamatus.

"Aga me oleme endast kõik teinud, et hinnatõusu kontrolli all hoida – meid on siin nimetatud väravavahtideks ja kõigeks muuks, aga ühe ääremärkusena – ma pole siin veel kordagi maininud käibemaksu. Kui me rääkisime, et augustis hinnad tõusid ilma käibemaksuta 1,5 protsenti, siis käibemaks tõstis hindu keskelt läbi 1,65 protsenti. Ehk siis kindlasti ei pea paika, et käibemaksu osa on tühine ja praktiliselt olematu," rõhutas Prisma sortimendi ja hankedirektor.