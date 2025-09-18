X!

Opositsioonijuhtide hinnangul pole valitsuse maksumuudatused piisavad

Urmas Reinsalu ja Martin Helme.
Urmas Reinsalu ja Martin Helme. Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Isamaa ja EKRE hinnangul võib tulumaksutõusu ärajätmine olla küll koalitsiooni poolt õige samm, kuid tühistama peaks ka automaksu ning mõtlema rohkemate maksulangetuste peale. Sotsiaaldemokraatide hinnangul on maksumuudatused aga tehtud rikkamatele mõeldes.

Isamaa juht Urmas Reinsalu märkis, et peaminister Kristen Michal tunnistab tulumaksutõusu ärajätmisega lõpuks ise oma maksutõusude poliitika läbikukkumist ning et senine tõmblemine ettevõtte tulumaksu, kogu tulu maksustamise ja tähtajaliste maksudega, mida kuude lõikes muudeti, on valitsuse läbikukkunud eksperiment.

"Poliitilist tahet ei jagunud automaksu prügikasti saatmiseks, olgugi et seda veel loetud nädalad tagasi lubati.  Ka see osutus järjekordseks paukpadruniks," lisas ta.

Reinsalu sõnul ei rääkinud valitsus midagi hinnatõusust. "Vastupidi, valitsuse sammud on inflatsiooni kiirendava mõjuga. Võlg kasvab ja inflatsioon kasvab," ütles ta.

Sisejulgeoleku- ja haridustöötajate palgatõusu kohta märkis Reinsalu, et see on paratamatu valik inflatsioonirallis. "Samas oleks oodanud valitsuselt tegelikku valitsemiskulude vähendamist nii varem lubatud kui ka palgatõusu mahus," nentis ta.

EKRE juht Martin Helme ütles, et tulumaksutõusu ärajätmine on mõistlik otsus, kuid tagasi tuleks pöörata ka kõik teised maksutõusud, mida mõni aeg tagasi nimetati koondavalt riigikaitsemaksuks.

"Nüüd nad on selle riigikaitsemaksu termini ära unustanud ja räägivad tulumaksutõusu ärajätmisest. Kuigi riigikaitse kulutustega ei olnud sellel maksutõusul mingit otsest seost, ei olnud sildiga raha, et see läheb kõik riigikaitsesse, see läks lihtsalt üldisesse riigieelarvesse. Nüüd loomulikult on mõistlik jätta see maksutõus ära. Loomulikult on vajalik tehtud maksutõusud tagasi pöörata: nii käibemaksutõus kui aktsiisimaksu tõus kui automaksu kehtestamine. Need tuleb kõik tagasi pöörata. Sellele me vastu ei vaidle," lausus Helme.

"Ma näen siin ka ülimalt küünilist ja kahepalgelist käitumist. Siis, kui seda maksu tekitati, siis räägiti meile riigikaitsest, nüüd see maks jäetakse ära ja seda müüakse inimeste tulude suurendamise jutuga. Minu arvates võiks valija ikkagi mitte lasta endale niimoodi mütsi pähe tõmmata," lisas ta.

Läänemets: maksumuudatused teevad kingituse kõige rikkamatele

Sotsiaaldemokraatide hinnangul annavad riigieelarvega tehtavad maksumuudatused kõigi aegade suurima rahalise kingituse kõige rikkamatele, ei leevenda madalapalgaliste maksukoormust ning viivad riigieelarve kriitilisse seisu, märkis sotsiaaldemokraatide juht Lauri Läänemets.

"Näiteks 1000 eurot brutotulu teeniv inimene saab maksuküüru kaotamisest ja tulumaksutõusu ärajätmisest igakuiselt võitu 10 eurot, aga riigikogu liikme palka, 6300 eurot teeniv inimene saab igas kuus juurde 154 eurot ehk aastas teeb see 1848 eurot. See on 15-kordne vahe kõige rikkamate kasuks," lausus Läänemets.

Riigieelarvest kõige rikkamale osale suunatavad suured summad tuleks kasutada hoopis toiduainete käibemaksu langetamisele üheksale protsendile, lisas ta.

"Loomulikult tervitame avalikele teenistujatele lubatud palgatõusu, ent riigieelarvet 780 miljoni euroga veel rohkem miinusesse viivate maksuotsustega suunatakse kõige suuremad summad ikka nendele samadele, 10 protsendile kõige rikkamatest ning viiakse sellega riigieelarve kriitilisse seisu. 2026. aasta eelarve puudujääk kasvab rikaste ülekuldamise arvelt 4,5 protsenti SKP-st ja riigi laenukoorem suureneb nelja aastaga rohkem kui veerandi võrra. Nende otsustega viiakse Eesti majandus uuele ebastabiilsuse rajale," lausus Läänemets.

Toimetaja: Marko Tooming, Indrek Kiisler

Opositsioonijuhtide hinnangul pole valitsuse maksumuudatused piisavad

