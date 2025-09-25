Harri Tiido: Aafrika mõttelaadist ubuntust

Vikerraadio saatesarjas "Harri Tiido taustajutud" on seekord Mungi Ngomane abil vaatluse all igapäeva ubuntu. Lõuna-Aafrikas juhtis ubuntu mõte võitlust apartheidi vastu ja see ei olnud valgete vastane, see oli võitlus selle eest, et kõiki nähtaks ja koheldaks võrdsetena, vahendab Tiido.

Pahatihti kaldume mõtlema, et eks see Aafrika värk on üks mahajäänud rahvaste asi. Tegelikult on Aafrikas olnud ja on praegugi oma filosoofia või isegi mitu.

Võtan jutuks ubuntu, mis tõenäoliselt osale lugejatele terminina tuttav. On olemas Ubuntu Cola ja Ubuntu operatsioonisüsteem arvutites. Põhineb kogu see värk tõdemusel, et on olemas midagi põhilist ja muutumatut, mida jagavad kõik need, kes on nagu meie. Seda on nimetatud ka dialoogi filosoofiaks.

Kasutan alusena Mungi Ngomane raamatut "Igapäeva ubuntu. Elades koos paremini Aafrika kombel" (Mungi Ngomane, "Everyday Ubuntu. Living better together, the Aafrican way", 2019). Oma üllitises viitab Ngomane pidevalt peapiiskop Desmond Tutule, mis pole ka ime, kuna ta on Tutu lapselaps.

Aafrikas on ubuntu paljudes kogukondades üks põhjapanevaid elu aspekte, mis kujundab igaühe argielu. Ubuntu õppetunni võib kokku võtta Aafrika vanasõnaga, mida võib leida pea kõigil kontinendi rahvastel. Nimelt et inimene on inimene läbi teiste inimeste.

Pärineb ubuntu Lõuna-Aafrika filosoofiast ja see mõiste on olemas pea kõigis Aafrika bantu keeltes. Sõna tüvi on sama, mis "bantu" ehk inimene ja see toonitab kogukonna ning inimeste sidemete tähtsust. Rwandas ja Burundis tähendab see "inimlikku lahkust", osas Keeniast on sõna "utu" mõiste, mis tähendab, et tegu peaks alati olema kasulik kogu kogukonnale.

Ubuntut ei tohi segi ajada mõistega "lahkus", ubuntu on sügavam. See tunnistab iga inimolendi sisemist väärikust, alates iseendast. Lõuna-Aafrikas juhtis ubuntu mõte võitlust apartheidi vastu ja see ei olnud valgete vastane, see oli võitlus selle eest, et kõiki nähtaks ja koheldaks võrdsetena.

Läänes austatakse neid, kes on iseenda jõupingutustega kuulsuse ja rikkuse saavutanud. Et konkurents toob eneseteostuse ja arengu. Näeme sotsiaalmeedias sadu ja tuhandeid inimesi, kes näivad olevat rikkamad, edukamad ja õnnelikumad kui meie. Ubuntu õpetab vastupidist ilmanägemist ja väidab, et igal inimesel maailmas on võrdne väärtus, kuna tähtsaim on inimlikkus.

See on õpetus vajadusest näha oma elu teistega võrdsena. Ubuntu postuleerib, et me ei ole paremad ega halvemad kui teised. Ubuntu vastand on usk, et ahnus, isekus ja räige individualism pakuvad kõike, mida elus edasi jõudmiseks vajad. Kuigi darwinlik mõiste tugevaimate ellujäämisest on endiselt paljude jaoks rusikareegel.

Me anname alateadlikult iga päev teistele inimestele hinnanguid, langetades tihti ka ebaõiglasi otsuseid. Ubuntu soovitab proovida veeta üks päev nii, et te teisi ei hinda ega lase negatiivsetel mõtetel enese üle võimust võtta.

Aafrika vanasõna ütleb, et kui tahate minna kiiresti, minge üksinda. Kui aga kaugele, minge koos teistega. Ubuntu seisukohalt ei eksisteeri keegi isolatsioonis. Ma olen, kuna sina oled.

Digirevolutsioon on vähendanud meie võimet näha teisi ja nendega rääkida. Me ei helista, vaid saadame sõnumeid. Me ei korralda koosolekuid, vaid saadame e-kirju. Inimestevaheliste kontaktide puudumine on vastuolus Aafrika eluviisiga. Kui teil on vaja naabriga samal territooriumil ellu jääda, on koostöö vältimatu.

"Statistika näitab, et luksusautode juhid on valmis jalakäijale ülekäigukohal teed andma neli korda vähem kui odavate autode juhid."

Paljud pürivad raha ja staatuse poole, kuna neid hinnatakse kõrgelt, kuid uuringud näitavad, et jõukus ei ole võrdeline õnnega. Jõukus võib panna inimese teistesse hoolimatult suhtuma. Statistika näitab, et luksusautode juhid on valmis jalakäijale ülekäigukohal teed andma neli korda vähem kui odavate autode juhid.

Sotsiaalmeedia on toonud meie ellu palju rohkem seoseid, aga iroonilisel moel tunnevad paljud inimesed end vähem seotuina kui varem ja puhuti on üksindus omandanud epideemia ulatuse.

Ubuntu julgustab meid pöörduma kaasinimeste poole nii toetuse saamiseks kui ka selle andmiseks. Inimene võib põhjustada muudatusi üksikisikunagi, te võite sekkuda ja narratiivi muuta. Ja teie käitumine julgustab teisi sama tegema.

Ubuntu õpetab vaatama maailma eri nurkade alt, et selgemat pilti saada. Mida hullem on olukord, seda avaram peab olema meie pilk. Ubuntu ei eita, et mitte igaüks ei jaga teie arvamust. Me oleme oma kultuuri ja väärtuste produktid, sõltume taustast ja elukogemusest ja ka isiklikest iseloomujoontest. Seega on meie pilt reaalsusest tihti erinev paljude teiste omast. Võimalus sellest tunnelist pääseda on esitada küsimusi nii iseendale kui ka teistele.

Aafrika rahvad ei kuulnud kultuurist esimest korda eurooplastelt, sealsed ühiskonnad ei olnud pimedad, tihti oli neil oma sügav filosoofia, oma luule ja kõige tähtsam, neil oli eneseväärikus. Ubuntu kõige olulisem põhimõte on austus iseenese ja teiste inimeste vastu. Kui austate iseennast, siis on lihtsam ka teisi austada. Ubuntu kutsub meid keskenduma teiste inimeste tugevatele külgedele ja mitte tundma end pidevalt teiste poolt ohustatuna. Ja kunagi ei tohi kaotada lootust, ka mitte siis, kui olukord näib lootusetu.

Veel kaks mõistet, mida ubuntu toonitab, on andeksandmine ja naeratamine. Andeksandmine tähendab inimestele erinevaid asju, kuid see on igal juhul ulatumine endast väljapoole, sest pole mõtet istuda ja põdeda. Andestamine olla muide ka tervisele kasulik, kuna viha, raev ja kibestumine on mõjuga meie immuunsüsteemile, muutes meid vastuvõtlikumaks haigustele.

Ja naeratamine. Aafrika vanasõna ütleb, et lapse naer on maja valgus. Huumor on hea võrdsustaja ja seda võib kasutada ka teravate küsimuste puhul. Desmond Tutu naljatas ka rassi teemal. Ta rääkis lugu sellest, kuidas jumal vorminud esimese satsi savist inimesi ja pani need ahju küpsema. Kuid muude askelduste tõttu unustas ta nad sinna ja kui ahju avas, olid inimesed mustaks põlenud. Nii tekkisid mustanahalised. Teise satsi puhul jälgis jumal, et üle ei küpsetaks ja võttis inimesed liiga vara välja, mistõttu nad olid valgeks jäänud. Nii tekkisid valgenahalised…

Huumor peegeldub ka Aafrika vanasõnades. Näiteks ütelus, et ükskõik kui palju tagumik ka ei kiirustaks, jääb ta ikka tahapoole. Ja vanasõna igaühe ja pisikeste sammude mõju kohta. Kui arvate, et olete liiga väike asjade mõjutamiseks, siis mõelge ööle, mille peate veetma ühes toas sääsega.

Ja lõpetuseks, vaja on osata kuulata. Tihti inimesed kuulevad teisi, kuid ei kuula, mida tegelikult öeldakse. Ubuntu meie maailmas tähendab, et iga päev on uus päev ja uus algus.