Trump näitas LAV-i presidendile videot "valgete genotsiidi" kohta

Trump palus oma töötajatel panna ovaalkabinetti üles seatud ekraanil käima video, et näidata Ramaphosale ja kohtumist kajastama tulnud ajakirjanikele klippe, mis väidetavalt kujutavad genotsiidist rääkivaid mustanahalisi lõuna-aafriklasi ja sisaldavad kaadreid "matmispaikadest".

Videol esines Lõuna-Aafrika opositsioonitegelane Julius Malema, kes skandeeris suure rahvahulga ees "surm buuridele". Buurid on peamiselt valgete Hollandi asunike järeltulijad Lõuna-Aafrikas. Viimased olid apartheidi ajal LAV-i režiimi eesotsas.

Ramaphosa uuris seejärel, kus see filmiti. "Need on inimesed, kes on ametnikud ja ütlevad, tapke valge farmer ja võtke nende maa," ütles Trump.

Ramaphosa lükkas seejärel Trumpi süüdistused tagasi. Ramaphosa jäi rahulikuks ning tõi välja, et tegemist pole valitsuse poliitikaga.

Ramaphosa rääkis, et videos olevad inimesed ei kuulu valitsusse ning mõistis seal kõlanud loosungid hukka. Tema sõnul esineb riigis kuritegevust ning LAV-is tapetakse mitte ainult valgeid, vaid ka mustanahalisi inimesi.

Samuti kordas Trump oma sagedast valeväidet, et Lõuna-Aafrika valitsus sundvõõrandab valgetelt talunikelt maad ega maksa selle eest hüvitist.

Ramaphosa lükkas kõik süüdistused tagasi. Ta lisas, et "keegi ei saa maad võtta."