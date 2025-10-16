X!

Arendaja tahab hiidkahepereelamu büroohooneks kuulutada

Eesti
Saialille 37 maja Tartumaal Tõrvandis
Saialille 37 maja Tartumaal Tõrvandis Autor/allikas: Marii Kangur/ERR
Eesti

Tartu külje all Tõrvandis palju tähelepanu pälvinud ja kohalikes küsimusi tekitanud kahekorruselise hoone arendaja soovib muuta hoone kasutusotsatarvet kahepereelamust büroohooneks.

Mõnda aega tagasi ehitas OÜ Albatrek Tartu külje all asuvasse Tõrvandisse, Saialille elamurajooni kahekorruselise, mitme välisuksega hoone. Kambja vallas, aadressil Saialille 37 paiknev ehitis paistis toona silma ühes küljest just selle poolest, et kerkis elamurajooni, kus asub mitme tänava jagu ühekorruselisi paarismaju.

Samuti tekitas küsimusi hoone otstarve – mullu mais sai hoone kasutusloa kahepereelamuna. Detailplaneeringu järgi on hoonel aga viis võimlikku kasutusotstarvet – lisaks kahepereelamule ka üksikelamu, kooli vms abihoone, koolieelne lasteasutus või muu hariduse ja teadusega seotud hoone.

Paar nädalat tagasi, oktoobrikuu alguses alustas aga Kambja vald projekteerimistingimuste andmise avatud menetlust detailplaneeringu täpsustamiseks Saialille tn 37 krundil. See tähendab, et arendaja taotleb omavalitsuselt praegu luba täiendavalt hoonet kasutada ka büroopinnana.

"Tõesti, ehitusseadustiku paragrahv 27 annab sellise võimaluse, et projekteerimistingimusi on võimalik anda ka detailplaneeringu olemasolul, kui näiteks on ühe tingimusena detailplaneeringu kehtestamisest möödas üle viie aasta. See tingimus on täidetud ja ongi siis taotletud seda, et täiendavalt lubada hoone kasutusotstarbeks büroohoone," rääkis Kambja valla maa- ja ehitusosakonna juhataja Timo Varik.

Täiendava kasutusotstarbe ehk büroohoone lisamiseks esitas arendaja vallale taotluse septembrikuus. ERR-i uudistetoimetusele jäi arendaja kolmapäevase tööpäeva jooksul nii telefoni kui ka e-maili teel tabamatuks.

Vallale esitatud kaaskirja järgi tuleneb arendaja soov kasutusotstarbe lisamiseks aga nõudlusest, mis büroohoonele antud piirkonnas on. Samas pole hoone väidetavalt praegu ka kahepereelamuna n-ö tööle hakanud. Variku sõnul on eelnõu koostatud selliselt, et projekteerimistingimuste andmisega muudaks hoone kasutusotstarbe muutmine büroohooneks kehtetuks kõik praegu hoonele kehtivad kasutusotstarbed. Seega ei saaks muudatuste järel hoones välja rentima hakata ka näiteks külaliskortereid, lisas Varik.

"Vallavalitsus on täna seisukohal ja taotlejaga on see ka kooskõlastatud, et täna me projekteerimistingimuste andmise järel välistaks kõikide teiste kasutusotstarvete kasutamise, jätaks ainult büroohoone. Büroohoone ikkagi tähendab seda, et seal toimub tegevus ennekõike ettenähtud tööajal, mida saaksid siis ennekõike kasutada inimesed, kes seal samas piirkonnas on elamas, et neil oleks siis võimalik valida lisaks kodukontorile ka väike ruum, kus päevasel ajal tööd teha," rääkis vallaametnik.

Saialille 37 hoone kasutusotstarbe muutmisega büroohooneks ei kaasne ümberehitustöid ning hoone jääb oma lahenduselt samaks. Ka parkimiskohtade vajadus on kinnistul tagatud.

Variku sõnul on vallavalitsus valmis kaaluma hoone otstarbe muutmist büroohooneks, lõplikke otsuseid siiski praegu pole.

"Ootame ära avalikustamise käigus laekuvad arvamused, vaatame ja kaalume neid. Seadustik justkui võimaldab sellist projekteerimistingimustega detailplaneeringu täpsustamist, kui ei muudeta olemuslikult detailplaneeringut," lausus Varik.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

