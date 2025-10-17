X!

Valgamaal käib tuline valimiseelne võitlus koalitsiooni ja opositsiooni vahel

KOV valimised valimisjaoskonnas. Oktoober 2025.
KOV valimised valimisjaoskonnas. Oktoober 2025. Autor/allikas: Aili Vahtla/ERR
Kagu-Eesti suurimas - Valga vallas - käib aktiivne valimiseelne võitlus. Kandidaate on kolmandiku võrra rohkem kui eelmisel korral. Põhiküsimus näib olevat see, kas valijad hääletavad praeguse võimu ametisse tagasi või soovitakse valla juhtimises muutusi.

Valga on tänavu üks enam plakateid täis riputatud omavalitsus Eestis, lausa plakatipealinn - raha pole kokku hoitud, et üksteist vähemalt reklaamide suurusega üle trumbata. Suur osa praegustest Valga valla juhtidest on olnud ametis kauem kui valimiste-vahelised neli aastat.

Osa kohalikke poliitikuid on vahetanud kandideerimisnimekirja, kokku pürgib 25 volikogu kohale 123 inimest. Samas on järgmise nelja aasta tegevuskavad üsna sarnased, kui välja arvata suhtumine tuuleparkide rajamisse. Omavahel väideldud on vähe.

Praegune Valga vallavanem ja Isamaa nimekirja juhtiv Monika Rogenbaum peab heaks senist koalitsiooni, kuhu kuuluvad ka Reformierakond ja EKRE. Samas ei tõmba reformierakondlasest volikogu esimees Lauri Drubinš joont vahele ka teistele koalitsioonidele. Viimased küsitlused näitavad, et kolmikliidul jääb jätkamiseks hääli puudu.

"Valik selgub ikkagi pärast valimisõhtut. Meie oleme valmis tegema koalitsiooni nendega, kel on sarnased mõttemaailmad. Praeguse koalitsiooni jätkamisvõimalus on küllaltki suur, sest me oleme suutnud näidata seda, et suudame teha koostööd," sõnas Reformierakonna esinumber Valgas Lauri Drubinš.

Opositsiooni ühine eesmärk on praegune vallavõim kukutada. Sotside nimekirja juhtiv Lüllemäe kooli direktor Mart Kase on küsitluste põhjal praegu küll ülekaalukalt populaarseim vallavanema kandidaat, kuid kogu nimekiri on alles viiendal kohal.

"Kas valija tahab uut verd või ei taha seda Valga valla juhtimisse, asjaajamisse, igapäevaellu? See on minu arvates kõige tähtsam küsimus praegu. Haridusega tahavad tegeleda kõik, aga kuidas juhtida seda valda, inspireerida inimesi siia tulema, elama - see on käitumismuster, mis on erinev," lausus SDE esinumber Valgas Mart Kase.

"On näha, et inimesed tahavad muutusi. Kui tahame pakkuda alternatiivi, tuleb ka selle pakkumise nimel pingutada. Selle nimel me tööd teemegi," ütles Meie Valga Eest ja Heaks esinumber Mati Kikkas.

Esimest korda valida saavad noored lubavad küll hääletada, ehkki täiesti nende ootusi esindavat kandidaati või nimekirja pole nad leidnud.

"Peab ikka ise kodus rohkem tööd tegema ja vaatama. Teistega klassis pole väga jutuks tulnud see, keda minna valima," ütles Valga gümnaasiumi 11. klassi õpilane Grete Kurg.

"Mina leian, et iga inimene peaks oma hääle andma. See on meie õigus ja isegi kohustus. Igal poliitikul on midagi, millega ma nõustun, aga sellist, kellega ma üdini nõustun, ei ole," sõnas Valga gümnaasiumi 12. klassi õpilane Keiro Ilves.

Valga valla hääletustulemust mõjutab ka arvestatav vene valijate hulk.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

