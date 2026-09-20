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Kütusemüüjad: on näha, et inimesed tangivad väiksemaid koguseid

Eesti
Foto: Aili Vahtla/ERR
Eesti

Kütuste, eeskätt diislikütuse järsk hinnatõus ei ole pannud eestlasi oluliselt vähem sõitma. Samas näitab kütusemüüjate statistika, et tangitakse selgelt väiksemaid koguseid, lootuses, et hind taas allapoole tuleb. Kütusemüüjate kinnitusel jäävad hinnad aga üles pikemaks ajaks.

Kõrge kütusehind ei ole inimesi veel oluliselt vähem sõitma pannud. Küll aga saab ühe tankimisega vähem kütust ja tanklas käiakse seetõttu sagedamini, lootuses et järgmise külastusega hind juba pisut soodsam on.

"Viimased paar nädalat on need hinnad olnud kõrgemad, kui nad olid augustikuus ja tavainimeste tarbimises mõjutab kõige rohkem see, et hakatakse tarbima korraga vähem ning see tähendab, et kuus tangitakse tihedamini, et ega vajalikud sõidud enamasti sõitmata ei jää," lausus Alexela äriarenduse juht Tarmo Kärsna.

"Tegelikult kulutused kütusele rahaliselt on kasvanud, sest kütus on läinud kallimaks. Liitritarbimine on pigem sarnane eelmise aastaga - võib-olla on pisut väiksem kokkuvõttes, kuid kütuste tankimiste arv on sagenenud. Kindlasti ei hoita ka paake täis, et pigem sõidetakse tühjema paagiga lootuses, et homme kütusehinnad jälle langevad," sõnas Circle K mootorikütuste müügidirektor Raimo Vahtrik.

Kütusemüüjad kiiret hinnalangust praegu ei oota.

"Peab arvestama, et kõrged hinnad jäävad pikemaks ajaks. Täna on konflikt endiselt olemas ja pigem on eskaleerunud ning varud samal ajal just on kahanenud ning kütteperiood tuleb peale, et selles mõttes tõesti diisli osas on eelkõige täna nii Euroopas kui maailmas kõige suurem mure ehk need varud on väikesed ja see kindlasti diislihinda mõjutab kõige rohkem," ütles Kärsna.

Kui kõrge hind püsib, ei piirdu selle mõju enam autojuhi suurema kütusearvega. Diislikütuse kallinemine kasvatab transpordikulusid ning jõuab edasi kaupade ja teenuste hindadesse.

"Kogu kaup liigub üldiselt diisliga sõitvate autodega. Et see hirm on, et kallid diislihinnad võivad hakata üle kanduma igale poole mujale ja üks asi on Eesti, aga teine on siin võib-olla Euroopa üldine pilt. Kui me vaatame nüüd euroala inflatsiooni, siis täna nüüd ka turul on tekkinud spekulatsioon, et keskpank on sunnitud veel tõstma intressimäära võib-olla isegi kaks korda. See hakkab üle kanduma laenuintressidesse, et neid kohti, kus siin tänased diislihinnad võivad hakata elu mõjutama, on rohkem kui ainult see, mis me tanklas näeme," lausus SEB majandusanalüütik Mihkel Nestor.

"Keskmised kütuseostud liitrites on pisut vähenenud, sest enamasti kulutatakse keskmiselt ühele kütuseostule umbes 50 eurot ja selle eest saab tänasel päeval kusagil 22-23 liitrit kütust, kui eelmisel aastal samal perioodil oli see peaaegu 30 liitrit, sest kütus oli nii palju odavam," sõnas Vahtrik.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

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