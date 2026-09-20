Trumpi sõnul saab tema kavandatud võidukaarest ka sõjaväeobjekt

USA president Donald Trump ütles pühapäeval, et triumfikaar, mille ta plaanib ehitada Washingtoni Arlingtoni riikliku kalmistu lähedale, toimiks ühtlasi sõjaväekompleksina, kus hakkavad paiknema droonid ja snaiprid ning kus hoitakse suures koguses laskemoona.

President tõi otsuse põhjenduseks riikliku julgeoleku kaalutlused, korrates argumenti, mis esitati umbes 400 miljonit dollarit maksva ballisaali kohta. Ballisaal rajatakse Valge Maja endise idatiiva asukohale, mis lammutati, et uuele projektile ruumi teha. Ühtegi konkreetset ohtu ta välja ei toonud.

Projektid on osa Trumpi ambitsioonikast kavast Washingtoni ümber kujundada, hõlmates ka püüdlust lisada oma nimi John F. Kennedy nimelisele keskusele. Plaanid on pälvinud nii muinsuskaitsjate kui ka paljude teiste kriitikat, kelle hinnangul võivad need muuta ajaloolisi maamärke või kahandada nende väärtust.

Sotsiaalmeedia postituses kirjutas Trump, et sõjaväe "tungival palvel" nõustus ta muutma 76 meetri kõrguse kaare "tipptasemel sõjaväekompleksiks/triumfikaareks, et majutada, ladustada ja omada võimekust kiiresti kasutada suurt hulka droone, pluss snaipreid, nii katusel kui ka väljaku alal, ning lisaks omada ja hoida laos suures koguses snaiprimoona".

Föderaalne Lennundusamet (FAA) teatas eelmisel nädalal, et kaar ei kujutaks õhusõidukitele ohtu, kuid nõuaks, et selle tipus põleks igavene tuli. Sellega kõrvaldati lennundusega seotud takistus kaare rajamisel, mille Trump pakkus välja riigi 250. aastapäeva tähistamiseks.

Lennunduseksperdid on avaldanud muret ohutuse pärast, arvestades rajatise lähedust Reagani Washingtoni riiklikule lennujaamale. Samal ajal on veteranid kaare ehitamise peatamiseks kohtusse pöördunud, väites, et see hävitaks ajaloolise vaate Lincolni memoriaali ja Arlingtoni riikliku kalmistu vahel.