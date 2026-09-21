X!

Tallinna lennujaam laiendab 67 miljoni euro eest reisiterminali

Eesti
Selline hakkab lennujaama reisiterminal pärast laiendustöid välja nägema
Vaata galeriid
20 pilti
Eesti

AS-i Tallinna Lennujaam hanke reisiterminali laiendamistöödeks võitis ettevõtete Tallinna Ehitustrust ja Ehitustrust ühispakkumine maksumusega ligi 66,6 miljonit eurot. Suuremad ehitustööd reisiterminalis algavad uuel aastal.

Tallinna lennujaama reisiterminali laiendus on Eesti lennundustaristu üks suuremaid investeeringuid. Projekti eesmärk on suurendada terminali läbilaskevõimet, parandada reisijate tingimusi ja luua võimalused teenindada tulevikus kuni viis miljonit reisijat aastas.

Tallinna lennujaama juhatuse esimehe Riivo Tuvikese sõnul Tallinna lennujaama reisijate arv kasvab ning mitu reisiterminali ala on jõudnud oma läbilaskevõime piirini. Terminal on projekteeritud 2,8 miljonile reisijale aastas, kuid praegu teenindab lennujaam juba ligi 3,8 miljonit reisijat.

"Laiendus toob juurde ruumi, lühendab ooteaegu ja parandab teenindust, säilitades lennujaamale omase mugava ja koduse reisikogemuse," ütles Tuvike.

Plaani kohaselt kestavad ehitustööd 31 kuud ja neid tehakse toimivas lennujaamas, kus jätkuvad nii reisiterminali töö kui ka lennuliiklus.

Tallinna Ehitustrust OÜ ja Ehitustrust OÜ juhatuse esimees Kaido Somelar rääkis, et ettevõtted ei ehita mitte üksnes uut terminaliosa, vaid ühendavad selle olemasoleva hoonega, samuti rekonstrueeritakse mitu praegust lennujaamaala.

"Aastatel 2025–2029 lisandub reisiterminalile ligikaudu 16 500 ruutmeetrit uut pinda ning uuendatakse umbes 18 000 ruutmeetrit olemasolevaid alasid," lausus Somelar.

Laienduse käigus ehitatakse reisiterminali ja ühistransporditerminali vahel asuva parkla asemele uus terminaliosa. Sinna tulevad saabuvate reisijate pagasiala, uued pagasilindid, kauplused ja söögikohad ning kaks lennuväravat. Uute väravate teenindamiseks laiendatakse terminali kõrval ka lennukite seisu- ja teenindusala.

Terminalis laiendatakse ka piirikontrolli- ja väravaalasid, et parandada Schengeni-väliste lendude teenindamist ning vähendada tipptundidel järjekordi ja rahvarohkust. Samuti uuendatakse olemasolevaid kaubandus- ja toitlustusalasid.

Ettevalmistavad tööd algavad tänavu sügisel ning suuremad ehitustööd terminali siseruumides 2027. aasta alguses. "Reisiterminal jääb avatuks ja lennuliiklus jätkub kogu ehitusperioodi vältel, kuid reisijatel tuleb arvestada ajutiste muudatuste ja mõningate ebamugavustega," lisas Tuvike.

 

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

Samal teemal

nutiproov

ringhääling 100

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

09:27

Joosep Vimm: aitab analüüsidest, lühirenditurg tuleb korda teha

09:20

Raadiouudised (21.09.2026 09:00:00)

09:01

Eesti meeste võrkpallikoondis on kindlustanud koha MM-il

08:53

Valimiskomisjon soovitab erakonnal Koos pöörduda kohtusse

08:50

Margus Tsahkna: ÜRO peab otsustama, kas ta põhikiri on reegel või soovitus

08:38

Tänak: tore oli jälle võistelda!

08:09

Riias käis Vene pseudovalimistel hääletamas alla ühe protsendi Lätis elavatest Vene kodanikest

08:09

Otse kell 15: riigikogu arupärimistele vastavad Michal, Taro ja Terras

08:05

Drell tegi Leedu kõrgliiga debüüdis soliidse esituse

07:44

Otse kell 13.15: Vaher, Uudeberg ja ministeeriumiametnikud taas erikomisjonis

tule tööle!

otse uudistemajast

taustajutud

Loetumad uudised

20.09

Sõja 1670. päev: Vene pealinna tabas rekordsuur droonirünnak Uuendatud

20.09

Uuring: Eesti pensionäre sunnib tööle rahapuudus

20.09

Iraan edastas USA-le tingimused Hormuzi väina taasavamiseks

20.09

NATO kindral: Balti riigid on praegu piisavalt kaitstud

20.09

Eesti teadlaste narkomeetri vastu tuntakse rahvusvahelist huvi

20.09

RKIK-i ja Dataseli kohtukulud ulatuvad sadadesse tuhandetesse eurodesse

20.09

Bill Gates: riigid pole valmis tehisaru tulekuga kaasnevateks muutusteks

20.09

Trumpi sõnul saab tema kavandatud võidukaarest ka sõjaväeobjekt

20.09

Küsitlus: maailmas kasvab usaldus rahvusvaheliste institutsioonide ja skepsis USA suhtes

20.09

NATO kõrgeima sõjalise organi juhiks sai Saksa kindral

ilmateade

SPORT

09:01

Eesti meeste võrkpallikoondis on kindlustanud koha MM-il

08:38

Tänak: tore oli jälle võistelda!

08:05

Drell tegi Leedu kõrgliiga debüüdis soliidse esituse

20.09

Napilt olümpialt eemale jäänud Seer alustab uue kelguga uut hooaega

loe: kultuur

20.09

Arvustus. Olid need vast päevad...

20.09

Merle Karusoo: Eestis elab palju ingerlasi, keda ma pidasin alati venelasteks

20.09

Arvustus. Ühe käekirja looklev veetlus ja muutuvad tähendused

20.09

Maarja Merivoo-Parro: nii mina kui ka Vabamu oleme seda usku, et kõik läheb paremaks

loe: eeter

20.09

Merle Karusoo: Eestis elab palju ingerlasi, keda ma pidasin alati venelasteks

20.09

ETV2 teemaõhtu on pühendatud Onu Bella 65. sünniaastapäevale

20.09

Kristjan Jõekalda: aastavahetuse programmid lähevad aina kehvemaks

20.09

An-Marlen: heas koostöös kaitsevad mõlemad oma arvamust kirglikult

Raadiouudised

20.09

Päevakaja (20.09.2026 18:00:00)

20.09

Viis aastat tagasi toimunud pensionireform suurendab ebavõrdsust, leiab käitumisteadlane

20.09

Narvas algab sügispealinna kultuurikava

20.09

Lääne-Eesti saared kirjutasid ühispöördumise Vabariigi valitsusele

19.09

Pühapäeval toimub taas Eestist alguse saanud maailmakoristuspäev

19.09

Viljandis peeti taas parandusfestivali

19.09

Päevakaja (19.09.2026 18:00:00)

18.09

Rakvere teatris esietendub "Karin ja Indrek"

18.09

Läti parlamendi taristutasu Venemaa transiitveostele

18.09

Päevakaja (18.09.2026 18:00:00)

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo