Tallinna lennujaam laiendab 67 miljoni euro eest reisiterminali

Tallinna lennujaama reisiterminali laiendus on Eesti lennundustaristu üks suuremaid investeeringuid. Projekti eesmärk on suurendada terminali läbilaskevõimet, parandada reisijate tingimusi ja luua võimalused teenindada tulevikus kuni viis miljonit reisijat aastas.

Tallinna lennujaama juhatuse esimehe Riivo Tuvikese sõnul Tallinna lennujaama reisijate arv kasvab ning mitu reisiterminali ala on jõudnud oma läbilaskevõime piirini. Terminal on projekteeritud 2,8 miljonile reisijale aastas, kuid praegu teenindab lennujaam juba ligi 3,8 miljonit reisijat.

"Laiendus toob juurde ruumi, lühendab ooteaegu ja parandab teenindust, säilitades lennujaamale omase mugava ja koduse reisikogemuse," ütles Tuvike.

Plaani kohaselt kestavad ehitustööd 31 kuud ja neid tehakse toimivas lennujaamas, kus jätkuvad nii reisiterminali töö kui ka lennuliiklus.

Tallinna Ehitustrust OÜ ja Ehitustrust OÜ juhatuse esimees Kaido Somelar rääkis, et ettevõtted ei ehita mitte üksnes uut terminaliosa, vaid ühendavad selle olemasoleva hoonega, samuti rekonstrueeritakse mitu praegust lennujaamaala.

"Aastatel 2025–2029 lisandub reisiterminalile ligikaudu 16 500 ruutmeetrit uut pinda ning uuendatakse umbes 18 000 ruutmeetrit olemasolevaid alasid," lausus Somelar.

Laienduse käigus ehitatakse reisiterminali ja ühistransporditerminali vahel asuva parkla asemele uus terminaliosa. Sinna tulevad saabuvate reisijate pagasiala, uued pagasilindid, kauplused ja söögikohad ning kaks lennuväravat. Uute väravate teenindamiseks laiendatakse terminali kõrval ka lennukite seisu- ja teenindusala.

Terminalis laiendatakse ka piirikontrolli- ja väravaalasid, et parandada Schengeni-väliste lendude teenindamist ning vähendada tipptundidel järjekordi ja rahvarohkust. Samuti uuendatakse olemasolevaid kaubandus- ja toitlustusalasid.

Ettevalmistavad tööd algavad tänavu sügisel ning suuremad ehitustööd terminali siseruumides 2027. aasta alguses. "Reisiterminal jääb avatuks ja lennuliiklus jätkub kogu ehitusperioodi vältel, kuid reisijatel tuleb arvestada ajutiste muudatuste ja mõningate ebamugavustega," lisas Tuvike.