Laneman: Venemaa jätkab vaatamata suurtele kaotustele samasuguste rünnakutega

Kuigi Venemaa on Ida-Ukrainas ette võtnud juba kaks suurt soomusmasinatega rünnakut ja mõlemad on lõppenud nende jaoks katastroofiga, ei loobu nad vaatamata suurtele kaotustele praegusest taktikast, ütles "Ukraina stuudios" brigaadikindral reservis Alar Laneman.

Pokrovski piirkonnas on endiselt lahingute tulipunkt ning seal käivad ägedad kohaliku tasandi lahingud, ütles Laneman: Vene väed on üritanud sinna kaasata rohkem rasketehnikat, tanke ja soomusmasinaid, et mitmest suunast olukorda enda kasuks lahendada.

"Lahingud on intensiivsed, aga selliseid perioode on olnud ka varem ja Ukraina on nendest välja tulnud," ütles Laneman.

Lanemani sõnul on Vene väed varem ette võtnud kaks massiivset soomusrünnakut ja mõlemal korral on see lõppenud nende jaoks katastroofiga.

"Mõnikord öeldakse, et mitte väga tark, aga järjekindel. Seda me näeme ka seal, Vene juhtimiskultuuri, kus alluvatest väga ei hoolita, ollakse valmis ka tegevusteks, mis toovad kaasa suuri kaotusi," lausus ta.

Lanemani sõnul on taoliste suurrünnakute ja suurte üksuste kasutamise puhul oluline, et omatakse täielikku kontrolli õhu üle, nii õhurünnaku kui ka õhuluure vastu.

"Seda neil (Vene vägedel – toim.) ei ole. Ja kõik koondatud üksused on ka väga hea sihtmärk kaudtule jaoks. Aga kuna nendel (venelastel – toim.) pole probleemiks vastu võtta suuri kaotusi, sis tn nad jätkavad seda ka tulevikus ja selline samm-sammult edasi /.../ ma arvan, nad üritavad (samamoodi) edasi," lausus ta.