Koomik Ismo tutvustab EISA uues kampaanias Eestit soomlastele

"Visit Estonia on oma kampaaniatega muutumas üha personaalsemaks ehk räägime Eestist nende inimeste kaudu, keda sihtriik tunneb. 2024. aasta kevadel tegime Nubluga kevadise kampaania, mis keskendus kultuurile ja sündmustele. Tal oli siis käimas koostöö Käärijäga ning see tekitas Soomes kõvasti kõneainet ja huvi. Kampaanialehte külastati toona üle poole miljoni korra ning Soome külastajate arv suvel kasvas," ütles EISA turismiturunduse projektijuht Kaarel Kõvatu.

Sel sügisel toimub Visit Estonial kampaania Soome koomiku Ismo Leikolaga, ehk Ismoga.

Kõvatu sõnul on Soome turg Eestile eksporditulude mõttes äärmiselt oluline: Soome külastajad toovad Eesti turismiettevõtetele 41 protsenti eksporditulust ning jätavad iga päev Eestisse 1,6 miljonit eurot.

"Soomlased on aga korduvkülastajad ja kuna nad teevad majandusliku ebakindluse tõttu vähem korduvaid reise Eestisse, on nende külastused Eesti piirkondadesse väljaspool Tallinna veel ligikaudu kolmandikuga languses. Seega on soomlaste naasmine Eesti eri piirkondadesse võtmetähtsusega, et turism jõuaks taas kriisieelsele tasemele," rõhutas Kõvatu.

Kampaania hind 250 000 eurot

Ta rääkis, et kampaania Ismoga kestab Soomes 30. septembrist 18. novembrini ja läheb kokku maksma 250 000 eurot koos käibemaksuga. Sellest summast 70 protsenti on meediakulu, ülejäänu tootmine ja näitlejatasu Ismole, kampaanias samuti kaasa löönud koomikule Tamer Kattanile tasu ei makstud.

"Ismo on Eesti fänn ja kaalunud ka siin ettevõtte asutamist, seetõttu koostööks nõusoleku saamine ei võtnud pikalt aega. Kui mõjuisikutele läheneda teemadega, mis neid päriselt kõnetavad, sünnivad koostööprojektid hõlpsasti. Antud juhul mängisid mitu head asja omavahel kokku. Esiteks Ismo armastab Eestit, teiseks on ta kirglik toidusõber ning kolmandaks oli tal Eestis show tulemas. Algul tuli koomikuga suhelda manageride vahendusel, ent Ismoni jõudes läks kõik äärmiselt sujuvalt," rääkis Kõvatu läbirääkimiste protsessist.

Kõvatu sõnul on Ismo kampaania nii soomlaste kui ka Eesti ettevõtjate poolt äärmiselt positiivselt vastu võetud - seda märgatakse ja kiidetakse. "Lihtne ja turvaline lahendus olnuks kampaania teha Ismota, ainult ilusate kaadritega Eestist. Ismo loob aga sellele, mis Eestil reisisihina pakkuda, hoopis põnevama ja soomlasi kõnetavama konteksti," sõnas ta.

Soomest tulnud visitestonia.com veebilehe külastuste arv on vahemikus 30. september kuni 29. oktoober kasvanud võrreldes eelneva perioodiga 78 protsenti, sealhulgas tuleb arvesse võtta, et eelnev periood hõlmab turismi kõrgperioodi augustit.

Ismo Leikola saates "Hommik Anuga". Autor/allikas: err

Kõvatu rääkis, et kampaania kanaliteks on Soomes peamiselt digimeedia, aga kasutusel on ka Helsingi linnatransport ja terves Helsingis erinevad digiekraanid. "Kampaania ja selle telgitagune saab kajastust ka Ismo Instagrami kontol, kus on üle kahe miljoni jälgija, kellest 48 protsenti on soomlased ja 33 protsenti USA-st. Lisaks oli kampaaniavideo nähtav ööpäev läbi ka kümne päeva jooksul Helsingi filmifestivalil, mille tarbeks oli Narinkattori platsile paigaldatud suur ekraan, mis töötas festivali jooksul 24/7," lausus Kõvatu.

"Kampaania loovlahendus lähtub telesaatest, olemata siiski telesaade või -sari. Telesaate tootmine on väga kallis, küll aga on igast filmist, telesaatest või podcastist tavaliselt olemas treiler, mis tihtipeale on ahvatlevam kui film või saade ise. Kampaania ongi tervikuna see isutekitaja, kus kasutame lühikesi treileri tüüpi klippe ja fotosid – täispika "episoodi" nägemiseks tuleb aga ise kohale tulla," rääkis Kõvatu lähemalt kampaania olemusest.

Ta lisas, et kampaania sihtrühmaks on 25 kuni 55-aastased reisi-, toidu- ja toidusündmuste huvilised Helsingi ja selle lähiümbruses elavad inimesed. "Kutsume soomlasi avastama Eesti toidukultuuri, osalema sügiseselt mitmekesistel toidufestivalidel ja nautima kohalikke maitseid," ütles ta.

IShowSpeedi külastuse 30 000 eurosest kulust sai 154 000 euro väärtusega reklaami

Suvel külastas Tallinna maailmakuulus striimer Darren Jason Watkins Jr-i ehk IShowSpeed, kellel on 79 miljonit jälgijat. Seda aitas korraldada samuti Visit Estonia ning see läks maksma 30 000 eurot.

Kõvatu tõdes nüüd, et IShowSpeedi külaskäik tõi Eestile märkimisväärset rahvusvahelist tähelepanu. Näiteks oli toimunud otseülekandel kaheksa miljonit vaatamist. Samuti jõudis TikTokki sadu klippe Eestis toimunud hetkedest, paljudel üle poole miljoni vaatamise.

Eesti otsingud Google'is USA turul kasvasid vahetult pärast visiiti 30 protsenti, Visit Estonia veebilehe külastused USA-st 13 protsenti.

Kõvatu sõnul saab reklaamiväärtuseks pidada hinnanguliselt 154 000 eurot, ilma, et Visit Estonia oleks seda summat maksnud.

"Need numbrid on vahetu mõju. Haarasime võimalusest kinni, et jätkuvalt kasvatada turgu, mille oleme tänu mitmekesisele turundusele hästi taastuma saanud: USA külastajate ööbimised on möödunud 2019. aasta tasemest, täpsemalt on USA turistide ööbimisi praegu 15 protsenti enam, kui oli 2019. USA on Eestile turismiekspordi tulude mõttes kõige tänuväärsem turg, sest sealne turist kulutab reisi kohta turgudest konkurentsitult kõige rohkem," rääkis Kõvatu.

Peaminister Kristen Michal kohtus Stenbocki majas Youtube'i sensatsiooni Darren Jason Watkins Jr-iga Autor/allikas: Jürgen Randma/riigikantselei

"Ent oluline pole mitte ainult vahetu mõju. Jälgijaskonnast 45 protsenti vanuses 25 kuni 34, oluline sihtrühm tulevikureisijate seas ehk tulevikutarbijate kujundamine. Gen Alpha (2010+ sündinud) mõjutab juba täna pere reisiotsuseid kuni 85 protsendi ulatuses. Laste ja noorte kaudu loome emotsionaalse sideme Eestiga varakult, mis võib viia iseseisva reisimise, õppimise või tööni Eestis – seda näitab juba aeg," lausus Kõvatu.

"Oleme väga tihedas konkurentsis kogu maailmaga ja iga sihtkoht võitleb tähelepanu eest. Võimalused koostööks tuntud isikutega tekivad tihti lühikese etteteatamisega, maailmas vähe tuntud riigina on Eestile kasulik neist kinni haarata," ütles Kõvatu veel.