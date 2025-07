EISA allasutus maksis juutuuberi külastuse eest 30 000 eurot

Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse (EISA) turismiturunduse projektijuht Kaarel Kõvatu ütles ERR-ile, et ainus Visit Estonia rahaline kulu oli seotud transpordi ja turvalisuse tagamisega. Nimelt renditi koos Läti ja Leeduga juutuuberi transpordiks eralennuk.

"Speed külastas Eestit ja teisi Balti riike seoses oma Euroopa turneega, millest ta teavitas avalikkust 5. juulil. Tema eesmärk on reisida erinevates riikides ja tutvustada neid oma miljonitele jälgijatele. Eelmise nädala keskel võttis tema taustatiim ühendust Baltikumi turismi arendavate organisatsioonide, sealhulgas Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutusega Eestist, et saada abi visiidi korraldamisel," rääkis Kõvatu.

EISA alla kuuluv Visit Estonia aitas tema sõnul seejärel organiseerida kogu kohapealse programmi.

"Esmalt said valitud Speedile nii-öelda giidid: Andrei Zevakin Eestis väga tuntud sisuloojana ja Grete Griffin, kel on eestlasena väga palju ameeriklastest jälgijaid. Tegevused planeerisime koos Grete ja Andreiga. Riigi vaatest soovisime näidata ägedaid kohti, põnevaid tegevusi ning tutvustada meie tehnoloogiat – sellest rääkis peaminister Kristen Michal, lisaks toodi vahepeal süüa Starshipi robotkulleriga. Terve külastuse vältel kandis Speed Eesti jalgpallikoondise sinist särki," lausus Kõvatu.

Projektijuhi sõnul lähtus EISA muu hulgas sellest, et IShowSpeedi peamine jälgijaskond on ameeriklased ning USA on Eesti jaoks kasvav turismiturg.

"Mõistagi oli sedavõrd lühikese külastuse planeerimisel vaja lähtuda nii ligipääsetavusest kui ka turvalisusest. Viimasest tulenevalt jäi viimasel hetkel ära Tallinna vanalinna külastus, mis asendati Noblessneris saunatamise ajal tulnud mõttega minna aiaga piiratud alale driftima ja Ameerika jalgpalli legendi Robert Griffin III-ga kohtuma," lausus Kõvatu.

Kõvatu rõhutas, et visiidi vältel oli kõige toimuvaga kursis ka politsei, kes aitas lisaturvalisust tagada. Kogu turvameeskonna tegutsemine oli väga professionaalne ja kõrgel tasemel, lisas ta.

Samas tuli ette ka ootamatu intsident, kui Noblessneri sadamas Iglupargi juures Youtube'i staari vaatama kogunenud fännihulk ronis ujuvkai peale, mistõttu see murdus ning jättis fännid ajutiselt lõksu. Politsei- ja piirivalveameti pressiesindaja sõnul aitasid kohapeal olnud politseinikud inimesed veest välja ja keegi viga ei saanud.

Iga meediakajastus on vajalik Eesti tuntuse suurendamiseks

Kõvatu rääkis, et laiemalt vaadates on iga meediakajastus, intervjuu või striim üksikuna väike, aga need kokku kujundavad avalikkuse hoiakuid ja suurendavad tuntust.

"Eesti kui reisisihtkoha edu ei põhine ainult kaunitel vaadetel või lennuühendustel, vaid ka sellel, kui nähtavad ja atraktiivsed oleme rahvusvahelises meedias. Just seetõttu on Visit Estonia üks olulisi ülesandeid tagada, et Eestit kajastataks inspireerivalt ja meeldejäävalt. Iga sihtkoht võitleb samade reisijate tähelepanu eest ja eriti praegusel reisimise kõrghooajal on oluline olla nähtav. Kui sind pole pildil, pole sind ka valikute seas. Kasutame alati võimalust, kui Eesti satub väga suure jälgijaskonnaga suunamudija või mõjuka rahvusvahelise väljaande plaanidesse," rääkis Kõvatu.

Ta lisas, et IShowSpeedil on eri sotsiaalmeediaplatvormidel jälgijaid üle 79 miljoni, neist 70 protsenti USA-st. "Tänase otseülekande Eesti osa vaatas üle 1,9 miljoni unikaalse vaataja. Väärtust lisab ka järelkaja sotsiaalmeedias: juba praegu on levimas sadu klippe, mis pärinevad striimist ja mil on sadu tuhandeid vaatamisi," sõnas ta.

"Meie ülesanne on näidata, mida siin teha, mida näha, ja miks just Eesti on väärt paik maailmas. Nii tugevneb Eesti kuvand, kasvab teadlikkus meist ja huvi meie vastu. Sellist teadlikkust võib teistpidi nimetada ka julgeoleku loomiseks pehmete vahenditega," lõpetas Kõvatu.